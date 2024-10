Empleo, corrupción y vivienda, los problemas que más preocupan a los ciudadanos

El empleo y los problemas económicos son la principal fuente de preocupación de los españoles, según el último informe de SW Demoscopia, publicado en octubre de 2024. Este sondeo ofrece una radiografía completa del estado de la opinión pública en España respecto de asuntos que van desde las preferencias electorales hasta las principales inquietudes de la población en asuntos económicos, políticos y sociales. La encuesta, realizada a nivel nacional, destaca cómo los ciudadanos ven el panorama electoral, los problemas más acuciantes en su día a día, y sus percepciones sobre temas sensibles como la sanidad, la guerra en Oriente Medio y la confianza en los medios de comunicación.

Preferencias electorales: Pedro Sánchez lidera, pero el país está dividido

Uno de los puntos centrales del sondeo es la pregunta sobre qué candidato preferirían los españoles en unas hipotéticas elecciones presidenciales. Los resultados muestran un país dividido entre dos grandes figuras políticas: Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, que obtiene un 37.5% de apoyo, y Alberto Núñez Feijóo, cabeza visible del Partido Popular, con un 36.3%. Una ajustada diferencia que pone de relieve una lucha reñida entre los dos principales líderes políticos de España. A pesar de este reparto de apoyos, un notable 21.2% de los encuestados manifiesta que no votaría por ninguno de los dos candidatos, reflejo del descontento con la clase política.

Principales preocupaciones: la economía en el centro del debate

Más allá de las preferencias políticas, el informe subraya los principales problemas que los españoles consideran más urgentes. En un país que sigue acusando los efectos de la pandemia y la crisis generada por el conflicto de Ucrania, el empleo y los problemas económicos lideran las preocupaciones con un 28.8%. Así, aunque la recuperación económica ha avanzado, los ciudadanos todavía no perciben una estabilidad suficiente, y muchos temen por su situación laboral y la inflación. Le sigue, con un 23.2%, la insatisfacción con los partidos políticos y los políticos en general, una señal clara de que la confianza en las instituciones continúa siendo un reto. La vivienda, otro tema crítico, alcanza el 17.8%, y pone de manifiesto la dificultad creciente para acceder a un hogar en condiciones asequibles. Este tema ha sido recurrente en los últimos años, con un aumento en los precios de alquiler y compra que afecta sobre todo a los jóvenes.

Otros temas de preocupación incluyen la sanidad, que pese a la relevancia que adquirió durante la pandemia, sigue generando críticas. Un 12.3% de los encuestados mencionan la sanidad como su principal preocupación, lo que indica que, pese a los esfuerzos del gobierno, el sistema de salud aún enfrenta desafíos estructurales. Finalmente, la inmigración cierra el listado con un 9.9%, un tema que ha ganado peso en la agenda pública en los últimos tiempos. Respecto de la sanidad, el informe detalla más concretamente que el 53.2% de los encuestados se declara insatisfecho con el sistema de salud pública, mientras que solo un 43.7% se muestra satisfecho.

Cataluña y guerra en Oriente Medio

El sondeo también recoge la opinión de los ciudadanos sobre el concierto singular de Cataluña, un tema que históricamente ha dividido a la población española. Según los datos, un 38.7% de los encuestados se posiciona claramente en contra de este régimen particular que otorga a Cataluña más competencias económicas, mientras que solo un 16.4% se manifiesta "muy de acuerdo". El 20% está "de acuerdo" con el concierto, pero sin el entusiasmo de los que lo apoyan firmemente.

En el contexto internacional, la guerra en Oriente Medio, particularmente en Israel, Gaza, Líbano y Yemen, preocupa a los españoles. El 70.9% de los encuestados se muestra inquieto por la escalada bélica en esta región, con un 32.7% que se declara "muy preocupado" y un 38.2% que manifiesta estar "bastante preocupado". El 14,9% se muestra indiferente ante la situación, el 7,8% poco preocupado y el 4,9% "nada preocupado".

Inversión en defensa y confianza en los informativos

Otro tema que genera una opinión dividida es la inversión en defensa. Según el informe, un 34.1% de los encuestados considera España no debe invertir más en defensa, mientras que un 29.8% opina que el estado actual es suficiente. Por el contrario, un 23.7% cree que España debería sí incrementar su gasto en este asunto.

En cuanto a la confianza en los medios de comunicación, TVE encabeza la lista de informativos más fiables con un 56.9% de confianza por parte de los encuestados. Le sigue de cerca Antena 3 con un 55.4% y Tele 5 con un 44.8%. La Sexta también mantiene una posición sólida con un 47.4%.

Renta per cápita: escepticismo sobre alcanzar a Italia en 2025

El informe recoge también las expectativas sobre la evolución económica de España, en particular en lo que respecta a la renta per cápita. El 47.4% de los encuestados no cree que España pueda superar a Italia en este indicador para 2025, frente a un 41.2% que se muestra más optimista.

Deportes: el Barcelona, favorito para ganar la liga

Finalmente, en el ámbito deportivo, el 36.6% de los encuestados cree que el Barcelona será el equipo que ganará este año la liga, superando al Real Madrid, que obtiene un 31.7% de favoritismo. Otros equipos, como el Atlético de Madrid y el Villarreal, quedan lejos en las preferencias con un 5.6% y un 2.3% respectivamente, y el Athletic de Bilbao con solo un 1,8% lo que subraya la hegemonía de los dos gigantes del fútbol español.

El sondeo realizado por SW Demoscopia en octubre de 2024 consistió en la realización de 1.200 entrevistas telefónicas. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los días 23 y 30 de septiembre de 2024. En cuanto a la composición de la muestra, estuvo representada por un 48.5% de hombres y un 51.5% de mujeres. En términos de edad, el grupo más representado fue el de personas de 45 a 54 años, con un 19.6%, seguido por el grupo de 35 a 44 años con un 17.6%. Los más jóvenes, de 18 a 24 años, constituyeron el 8.6% de la muestra, mientras que las personas mayores de 75 años representaron un 11.9%. Respecto al nivel educativo, el 50% de los encuestados tenía estudios superiores, mientras que un 19.4% contaba con formación profesional. Un 14.1% había completado la secundaria, mientras que aquellos sin estudios formales representaron solo el 1.8% de la muestra. La situación laboral también fue un aspecto clave en la composición de la muestra. El 61.6% de los encuestados afirmó estar trabajando, mientras que el 23.1% eran jubilados. El 9.1% de los participantes indicó que se encontraba en paro habiendo trabajado previamente, y un 3.5% se identificaron como estudiantes. Este reparto refleja de manera fiel la situación laboral del país, con una mayoría de personas activas en el mercado laboral.

En cuanto a la distribución territorial, la muestra incluyó a personas de todas las Comunidades Autónomas de España. Las comunidades con mayor representación fueron Andalucía, con un 18.3% de los encuestados, seguida de Cataluña con un 15.4%, y Madrid con un 13.7%. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana y Galicia también tuvieron una participación significativa, con un 10.3% y un 6.3% respectivamente. El tamaño de los municipios también fue considerado en la muestra, con un 34.7% de los encuestados residiendo en ciudades de más de 100.000 habitantes, seguido de un 19.6% que vivía en localidades de hasta 10.000 habitantes. Este equilibrio entre zonas urbanas y rurales garantiza que el sondeo recoja la pluralidad de opiniones en todo el territorio español.

