La consejera justifica los contratos de emergencia del SAS para "salvar vidas" en pandemia

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha dicho este jueves en el Parlamento que es "rotundamente falso" que el Servicio Andaluz de Salud haya incurrido en fraude de ley en los contratos de compra y lo ha justificado en que se usó la vía de emergencia en vez de concurrencia competitiva para "salvar vidas" en la pandemia de la covid-19.



En una interpelación del PSOE en el Pleno del Parlamento, el diputado socialista Rafael Márquez ha replicado a la consejera que el informe de la Intervención sobre un supuesto "fraude" al trocear el SAS los contratos a las mismas empresas por importe total de 458 millones para no tener que sacarlos a concurrencia en el año 2021 deja claro que ese año la "pandemia estaba atemperaba y no se podía usar como excusa" para justificar la emergencia en la contratación.



Además, ha denunciado que no solo se hicieron contratos de emergencia para intervenciones quirúrgicas, sino para obras de envergadura como la reforma del hospital militar de Sevilla de más de 18 millones y, con esa forma de contratación, "se han desviado dos millones y medio porque se eliminan los controles y no se logran beneficios por las bajas en torno al 15 % del presupuesto cuando se licita en libre concurrencia".



Ha cuestionado a la consejera cuánto han costado esas "contrataciones irregulares y cuánto dinero se ha regalado en vez de destinarlo a la sanidad pública" y le ha reprochado que esta forma de contratar "no tiene nada que ver con salvar vidas", por lo que ha emplazado a la consejera a depurar responsabilidades.



"Hemos pasado de optimizar el gasto con la subasta de medicamentos -que el PP suprimió- a regalar el dinero a las grandes farmacéuticas con contratos a dedo y sin concurrencia", ha incidido el portavoz del PSOE.



La consejera ha asegurado que, como técnico que trabajaba en el SAS durante la pandemia y también en la etapa de gobierno del PSOE en la Junta, sabe "perfectamente lo que se compró con esos contratos menores" en el año 2021 y eran sobre todo vacunas contra la covid-19 "para salvar vidas".



Ha afirmado que esos contratos han cumplido con la legalidad en "todo momento" y se ha usado la modalidad de emergencia porque la "alerta sanitaria lo requería", si bien ha señalado que se ha garantizado la transparencia al publicarse las resoluciones de los contratos en el portal de transparencia de la Junta con "acceso público y sin restricción".



Ha apuntado que otras comunidades autónomas y también el Ministerio de Sanidad recurrieron a los contratos de emergencia durante la pandemia y ha admitido que no son "infalibles y han aprendido de esas experiencia introduciendo mejoras en el control del sistema sanitario andaluz".



Asimismo, la consejera ha aducido que el informe de la Intervención analiza un porcentaje muy bajo de todos los contratos del SAS, en torno al dos por ciento, si bien el diputado socialista le ha replicado que los informes se basan en muestras que se extrapolan al conjunto y ha recalcado que en lo analizado las incidencias son del 99 por ciento.

