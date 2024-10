Castillo: “La unidades cerradas en Primaria se han abierto en FP y Educación Especial”

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, asegura que el curso escolar ha comenzado “bien” y se ha mostrado “contenta”, ya que se moviliza a un ingente número de estudiantes y docentes.

Ha sido en el programa Acento Andaluz, presentado y dirigido por Fernando Pérez Monguió en 7TV Andalucía.

“Estoy muy contenta porque movemos 1,8 millones de alumnos y unos 150.000 docentes y lo hacemos en un periodo de tiempo pequeño. Con ese volumen, que poco países lo tienen, algo tiene que pasar y alguna incidencia siempre hay. Cuando ocurren las afrontamos”.

“Con carácter general, el curso ha comenzado bien. Todos los niños han ido a sus puestos, las familias en general están contentas y hemos hecho un esfuerzo por que la vuelta al cole en Andalucía no sea tan gravosa como en otros sitios de España. Es un esfuerzo de este Gobierno”.

En cuanto a la eliminación de unidades, Castillo asegura que por cada unidad que no se ha podido abrir en Infantil o Primaria por la “baja natalidad”, se han derivado a Educación Especial y Formación Profesional.

“Una cosa es que no podamos poner en funcionamiento unidades en centros o localidades donde no hay niños, que es lo que está pasando, y otra cosa es que estemos perdiendo unidades. Por cada unidad que no hemos podido poner en funcionamiento en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, hemos puesto una unidad de Educación Especial y de Formación Profesional (FP)”, reconoce.

Asegura que se han puesto 47.000 plazas de FP, que suponen más de 3.000 profesores nuevos en el sistema. “No son maestros de Infantil y de Primaria porque no tenemos niños, pero hemos puesto casi 1.000 unidades de Educación Especial y de Apoyo a la Integración. En el cómputo global, tenemos 600 unidades más que en 2018”, ha dicho.

De ahí que reconozca que si se queda en el número de unidades de Infantil y Primaria que se han cerrado, “se han cerrado porque no había niños”.

En cuanto a si era una oportunidad para bajar la ratio de alumnos por clase y no la han aprovechado, dice que “la ratio es como yo la quiera contar”, señalando que “si se habla de profesorado y alumnado, lo que tenemos en Andalucía es un profesor por cada 10 alumnos”.

Ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por la FP Dual porque el “salto es muy interesante”. Y es que “toda la FP en Andalucía es dual, no hay ciclo formativo en el que los alumnos no tengan que estar en las empresas”.

Ante esta realidad, confiesa que “las empresas que demandan son las grandes, las tecnológicas, las tractoras”, pero que el objetivo es “llegar al pequeño y mediano empresario, que tiene miedo a la FP Dual, que piensa que no pueden enseñar al alumno porque no tienen una gran estructura”.

Ha dicho: “Lo que estamos haciendo, reuniéndonos con las asociaciones de empresarios y las empresas”.

Castillo espera que mejoren los resultados de Andalucía en el próximo Informe Pisa. “Tenemos mejores resultado que hace cinco años. Por el esfuerzo que vamos a poner en Matemáticas y en la Educación STEM, espero que en el próximo Informe Pisa hayamos mejorado. Dentro de 15 años podré ver que si todos los niños que empezaron terminan con una titulación, lo estamos haciendo bien, pero no tenemos paciencia y la política también tiene poca paciencia”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es