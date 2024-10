Andalucía apoya al Ministerio en la defensa en Bruselas de la pesca del boquerón

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado el apoyo "cien por cien" de Andalucía al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la defensa que está haciendo en Bruselas de las cuotas pesquera del boquerón, que afecta directamente a la flota del Golfo de Cádiz .

En un desayuno informativo en la Fundación Cajasol en Sevilla, el consejero ha asegurado que Planas y su equipo ministerial están haciendo todo lo posible para que no salga adelante el recorte del 56 % que propone la Comisión Europea en la cuota de pesca del boquerón.

"No voy a usar un tema tan sensible que afecta a un millar de personas para atizarle a Planas", ha afirmado el consejero andaluz, quien ha deseado al Ministerio que "ojalá les vaya bien" en Bruselas.

Ha advertido de que el recorte que plantea la Comisión Europea para la pesca del boquerón puede dejar en puerto casi un centenar de barcos y acabar con un millar de empleos en Andalucía, sobre todo en Huelva y Cádiz.

En su intervención el consejero también se ha referido a la sequía y ha avanzado que en los próximos días se reunirán los comités de sequía para adoptar decisiones relativas al consumo de agua, aunque no prevé que se produzcan restricciones dado que hay 1.080 hectómetros cúbicos más en los embalses andaluces que hace un año y "se ha salvado el verano".

No obstante, ha precisado que en general están por debajo del treinta por ciento de sus capacidad de llenado y, por tanto, hay que estar preparado para lo que vente otoño con un "plan A, B y C" que la Junta tiene preparado por si acaso no llueve en los próximos meses.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha avanzado que mañana en Jaén se dará a conocer el aforo del olivar y ha confiado en que sean "datos buenos para un sector que es la columna vertebral de la agricultura andaluza".

Andalucía, en contra de las cuotas de sardina

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha denunciado que el reparto realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la cuota adicional de sardina ibérica obtenida del intercambio de Portugal “castiga” a la flota de cerco del Golfo de Cádiz.

El Ministerio ha publicado este martes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el reparto de 2.700 toneladas de cuota extra de pesca de sardina en aguas ibéricas del Atlántico, obtenidas tras un intercambio de capturas con Portugal.

En un comunicado el consejero ha criticado que "apenas 420 toneladas de las más de 2.700 disponibles, incumpliendo el reparto proporcional establecido en los acuerdos con el sector" y ha lamentado que el gobierno haga "caso omiso" las alegaciones del sector pesquero andaluz que advertían de la "catástrofe" que suponen para esta región.

Además, ha lamentado que esta decisión se toma en el “peor momento”, ya que “olvida la crítica situación por la que atraviesa e

