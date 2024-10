El PSOE quita hierro a que Page y Lambán no avalen a Sánchez: todo el mundo es libre

El portavoz socialista, Patxi López, ha quitado hierro a que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente aragonés, Javier Lambán, no hayan dado sus avales a Pedro Sánchez para ser reelegido secretario general del PSOE: "todo el mundo es libre de avalar a quien quiera".



Patxi López, entre risas, no ha dado la menor importancia a que los dos dirigentes socialistas han decidido no avalar la candidatura del presidente del Gobierno para que vuelva a liderar el PSOE.



El castellanomanchego no ha querido, como tampoco ha hecho en ocasiones anteriores, participar del proceso de primarias en las que Sánchez ha sido el único aspirante que ha presentado candidatura a la Secretaría General del PSOE.



Por su lado, Lambán tampoco ha dado su aval al jefe del Ejecutivo, según fuentes cercanas al presidente aragonés que no han precisado los motivos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es