Planas dice que "España va a reivindicar financiación comunitaria" para renovar la flota

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este martes en la inauguración de la Feria Internacional de los Productos del Mar Congelados (Conxemar) que España, en la nueva legislatura europea, "va a reivindicar financiación comunitaria" par renovar la flota pesquera.



Tras haber recorrido los puestos de la feria, el ministro ha participado en la inauguración oficial en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), donde ha abogado por "defender el futuro del sector" y ha sostenido que la Política Pesquera Común "no significa solo sostenibilidad ambiental, sino también económica y social".



Así, el titular de Pesca ha dicho que, para "construir nuevos barcos" que efectúen una pesca más selectiva y eficiente, sean más seguros y contribuyan a la descarbonización y el relevo generacional, "hace falta un gran esfuerzo que el sector no puede llevar a cabo" sin la ayuda de las "entidades públicas y, particularmente", la Unión Europea.



Por eso, ha proseguido, "España va a reivindicar financiación comunitaria para que sea posible esa inversión y ese planteamiento de futuro tan necesario".



Planas ha considerado una "buena noticia" la nueva cartera de Pesca y Oceános en Europa y que se haya elegido como comisario a un antiguo ministro de agricultura y pesca de Chipre, Kostas Kadis, que, "si es ratificado, será un magnífico titular de la cartera".



Para el ministro, con Conxemar, la ciudad gallega "se convierte en el epicentro global del sector pesquero" ya que en la feria se da cita una industria que es "uno de los pilares básicos del sector agroalimentario" con más de 18.000 millones de euros de ingresos y casi 35.000 puestos de trabajo.



El titular de Pesca ha destacado "el compromiso ejemplar del sector pesquero de España con la sostenibilidad", algo que "merece ser puesto en valor" porque es "ejemplo en Europa y el mundo".



Además, ha recordado su compromiso con un Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de todas las industrias pesqueras, que "ha sido una batalla complicada con Europa por razones legales y de otra orden", pero que ha salido adelante tras "superar esas reticencias".



También ha mencionado en su discurso la campaña de promoción del consumo de pescado que ha puesto en marcha este martes el Gobierno y que anunció en el Congreso Conxemar-FAO.



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que es una "feria que no deja de crecer", ha defendido las relaciones con Argentina tras haber estado este martes con el embajador del país sudamericano, y ha dicho que Vigo es "la capital de industria pesquera del congelado a nivel mundial".



El dirigente autonómico ha señalado como retos "la implantación" de la energía eólica marina y favorecer "los intereses de todos, que pueden ser compatibles", tanto los del sector pesquero como del energético, por las oportunidades que supone para Galicia, así que ha animado a abrir el debate y "dar pasos y rápido".



El presidente de Abanca, Juan Carlos Rodríguez Escotet, ha incidido en el auge del emprendimiento, con no menos de 582 millones de emprendedores activos en el mundo a finales de mayo, lo que "envía un mensaje inequívoco", el de "no inmovilizarse" y avanzar "a pesar de las dificultades en el camino".



Escotet se ha referido al calentamiento de los océanos y el desplazamiento de las especies, ha hecho hincapié en la gobernanza y la formación y tomar precauciones ante las incidencias a que se enfrentará un sector que Abanca "conoce" y aprecia por lo que da a la sociedad, y al que ha trasladado que cuenten con ellos porque seguirán su lado, "anticipando las ayudas y financiando proyectos a todos los niveles de la escala".



El presidente de la entidad organizadora, Eloy García, ha afirmado que es "una gran fecha, un día muy importante" para ellos, tras 25 años de esfuerzo por tener una feria internacional "de primer orden", con visitantes de 110 nacionalidades para ver más de 750 expositores de 46 países.



Ha recordado que el informe de Zona Franca y la Universidad de Vigo sobre el impacto de la feria deja un balance en tres días de 235 millones de euros y 6.500 puestos de trabajo en cada edición, pero que, al agotar el espacio expositivo, deja de generar "20 millones de euros en el entorno" lo que les "obliga a una reflexión" porque Conxemar "tiene que seguir creciendo igual que el sector".



García se ha mostrado "convencido de que estos problemas van a terminarse pronto" y también ha agradecido la campaña de promoción del consumo de pescado lanzada por el Gobierno, si bien reclamó una reducción en el IVA.



El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha repasado la trayectoria de Conxemar como "un éxito asegurado", una "especie de ONU que produce bienestar", un escenario donde se habla de "alimentación saludable" y se charla, dialoga y se hace economía, al tiempo que se ha mostrado seguro de que Vigo seguirá teniendo esta feria en el año 2025 y en el año 2026, "por lo que significa, por lo que es", disipando dudas sobre un cambio de ciudad de este evento anual.



"Solo tienen un problema y es que no es en Navidad. Me preguntan cuándo encendemos las luces. Si es necesario, el año que viene, para cuando sea esta feria", bromeó el alcalde.



El director adjunto de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Audun Lem, ha apelado a la "colaboración con Conxemar", que ha sido "siempre positiva y se ha ido fortaleciendo", lo que, según él, ha contribuido a "mejorar la sostenibilidad del sector".

