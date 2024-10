Hacienda dice que las denuncias sobre los contratos del SAS suenan a "cortina de humo"

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha considerado que "suenan a cortina de humo" las denuncias sobre los contratos sanitarios en supuesto "fraude de ley", conocidos tras una denuncia de la Intervención sobre su fraccionamiento.



Al acudir en Málaga a la inauguración del foro 'Andalucía Business Summit', ha manifestado a los periodistas que suena a "cortina de humo" después de que el día anterior se publicara una información sobre "enchufes masivos en la FAFFE por los anteriores gobiernos socialistas".



"Esto no es el caso mascarillas ni el caso Koldo, donde hemos visto que faltaban mascarillas, que las mascarillas son más caras de lo que tendrían que ser; aquí no, todo está suministrado en los precios correctos, los servicios están prestados", ha indicado en referencia a los contratos sanitarios de la Junta.



Ha pedido dejar trabajar a la Consejería andaluza de Salud en el informe de aplicación de recomendaciones, para lo que se le otorgó un plazo de seis meses y aún le quedan cuatro, y ha añadido que a la vista del informe se adoptarán las medidas oportunas.



España ha recordado que el informe de Intervención corresponde a 2021, "casi en plena covid y cuando el objetivo era salvar vidas" y ha señalado que le gustaría también conocer los informes de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de España de 2021 en plena pandemia.



Sobre el caso FAFFE, ha comentado que "es un escándalo más de los anteriores gobiernos socialistas, era la forma que tenían de trabajar, no gobernaban para todos, no había igualdad de todos los ciudadanos, si tenías carné del PSOE podías entrar a trabajar en la Junta de Andalucía".



La consejera ha lamentado que "Andalucía vuelva a ser noticia nacional por los escándalos del PSOE en los años de gobierno en Andalucía" y ha aludido a los casos ERES, Invercaria y cursos formación.



El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, anunció este martes que su partido denunciará en los tribunales los contratos sanitarios de la Junta en supuesto "fraude de ley" conocidos tras la denuncia de la Intervención sobre su fraccionamiento y ha exigido explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades.



El líder de la oposición se ha pronunciado así después de que elDiario.es haya publicado que el Gobierno regional fraccionó miles de contratos "en fraude de ley" con los que repartió "a dedo" 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio de 2021.

