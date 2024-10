La octava jornada de huelga de las ITV seguida por el 52,14 %, según la Junta

El seguimiento en la octava jornada de huelga de las ITV convocada por los sindicatos en las ocho provincias andaluzas ha descendido al 52,14 %, según datos de la Junta de Andalucía.



En un comunicado, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha señalado que la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), adscrita a la Consejería, ha cifrado en 1.241 el número de trabajadores efectivos en esta jornada de huelga.



El seguimiento de la huelga fue el sábado del 53,85 % del 56,37 % el viernes, el jueves del 56,20 %, del 57,24 % el lunes y del 61,33 % el sábado, frente al 61,29 % del viernes y el 56,35 % de la primera jornada de movilizaciones, y excluye las ausencias justificadas, vacaciones, baja o asuntos propios.



Los datos contemplan solo la plantilla que está dada de alta los sábados, que supone un turno de mañana con horario de 8:00 a 13:00 horas, y excluyen a los jefes de área y jefes de estación, que no trabajan los sábados.



El mayor porcentaje de seguimiento de la protesta ha sido en Sevilla (68,38 %), seguida de Málaga (67,77 %), ), Cádiz (66,03 %), Jaén (47,47 %), Almería (47,22%), Huelva (36,47 %), Córdoba (33,10 %) y Granada, provincia con menor cifra de apoyo a la huelga, un 19,87 %.



Según la Junta, Veiasa ha adaptado medidas para minimizar las molestias entre los usuarios como el envío de un SMS de cancelación de citas y contactos para volver a programarlas.



Además, si algún usuario con cita acude a pasar la ITV pero no puede completar la inspección, podrá pedir un certificado de cancelación que tendrá validez para justificar la situación y las bonificaciones previstas no se verán afectadas.



La huelga, convocada por UGT y CCOO, busca forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo para unos 2.000 trabajadores en Andalucía.



Los sindicatos UGT y CCOO han decidido seguir adelante con las jornadas de huelga en Veiasa, la empresa que gestiona las ITV en Andalucía, tras fracasar la reunión con la dirección y han anunciado que en octubre presentará la convocatoria de huelga indefinida.



En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han informado de que en la reunión este viernes en la sede del servicio de mediación (CARL) entre la empresa y el comité de huelga han constatado que las posturas están "totalmente alejadas" y, de hecho, han lamentado que se han encontrado con otra nueva propuesta de la empresa que "empeora la anterior y lo firmado en el convenio de 2008".



La empresa han vuelto a convocar al comité de huelga el próximo lunes, según UGT y CCOO, que son los sindicatos convocantes de ocho jornadas de huelga en Veiasa para exigir un nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 2.000 trabajadores en toda Andalucía.

