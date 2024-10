EE.UU. confirma incursión israelí en el Líbano y no ve respuesta inminente de Irán

Estados Unidos considera que la incursión de fuerzas israelíes de infantería ha comenzado en el sur del Líbano y que Irán no ha dado pasos para realizar una respuesta militar inminente contra el Estado hebreo, según indicaron dos funcionarios estadounidenses al canal NBC.



Israel ha notificado a Washington de su plan para comenzar la incursión terrestre en el sur del Líbano de manera limitada en escala y duración, según las fuentes.



El inicio de la operación coincide con lo esperado por Washington, según los planes detallados por Israel con su aliado estadounidense en la últimas horas.



Las mismas fuentes aseguraron que Irán no parece estar realizando movimientos de equipamientos militar o activos militares que pudieran indicar una respuesta inminente de Teherán, algo que el Gobierno iraní ha reiterado que se reserva como derecho para responder a la escalada israelí.



Irán ha indicado a Estados Unidos por los canales habilitados para comunicarse con su adversario que no tiene intención de verse arrastrado a un guerra más amplia con Israel, aseguró NBC.



Israel informó a Estados Unidos que está planeando llevar a cabo operaciones terrestres de alcance limitado contra infraestructura de Hizbulá en el sur de Líbano, según confirmó este lunes el Departamento de Estado estadounidense.



"He visto algunos informes sobre operaciones terrestres. Tuvimos algunas conversaciones con ellos. Nos dijeron que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hizbulá cerca de la frontera", explicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa.

