Javier Fernández afea a José Luis Sanz que no defienda ante Málaga la capitalidad

El presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha reclamado este lunes "defender y desarrollar" tanto en materia de "título" como de "contenido" la demandada ley de capitalidad para la ciudad hispalense, solicitando al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno que destine a la provincia lo que la misma "merece" al aportar casi el "25 por ciento" del peso demográfico andaluz. "Los sevillanos no podemos estar pidiendo perdón permanentemente", ha aseverado.

Javier Fernández ha protagonizado este lunes una nueva sesión de los 'Encuentros SER Andalucía' en la sede de la Fundación Cajasol, escenario en el que ha insistido en que el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, no ha dado aún "respuesta" a su decálogo de peticiones y propuestas para la provincia, el documento "Sevilla 10", con peticiones como actualizar el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), la creación de un plan metropolitano de vivienda o mejoras en el Consorcio Metropolitano de Transportes, entre otras cuestiones.

En ese sentido, ha destacado que el Gobierno socialista de la Diputación apuesta por "reclamar para Sevilla lo que le corresponde" al acoger la capital de la región y albergar a casi "el 25 por ciento" del total de la población de Andalucía. "Sevilla no quiere ser más que nadie, pero no va a permitir ser menos. Los sevillanos no podemos estar pidiendo perdón permanentemente", ha enfatizado.

Así, ha reclamado al Gobierno autonómico del popular Juanma Moreno que "trate a Sevilla como se merece, con las inversiones que le corresponden", porque "en algunas otras provincias hay un trato algo más razonable", según ha deslizado.

"Desarrollar el título y el contenido de la Capitalidad"

En ese sentido, ha llamado a "defender" a Sevilla como capital de Andalucía, apostando por "desarrollar la capitalidad desde el título y el contenido", en referencia a la mesa institucional constituida entre el Ayuntamiento hispalense, la Junta y el Gobierno central en el anterior mandato municipal 2019-2023, con el PSOE en la Alcaldía de Sevilla, sobre las singularidades de la ciudad y cómo articular la citada ley de capitalidad.

En ese sentido, Fernández ha recriminado al actual alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, que no "defendiese" a la ciudad ante el reciente pronunciamiento del primer edil de Málaga, Francisco de la Torre, contra la citada propuesta de ley de capitalidad hispalense; insistiendo en "defender la capitalidad de Sevilla" y asegurando que él va a "intentar por todos los medios que Málaga no supere a Sevilla, desde el punto de vista de la capitalidad".

Además, Javier Fernández ha descartado mediar entre el alcalde de Sevilla y el ministro socialista de Transportes, Óscar Puente, tras las nuevas críticas del mismo a Puente en demanda de una reunión que según asegura no le concede el ministro.

"Defiende las inversiones estatales en Sevilla"

Al respecto, Fernández ha lamentado que Sanz "no valore" las inversiones estatales en Sevilla, esgrimiendo que el Gobierno central aporta la mitad del coste de las obras del tramo norte de la línea tres del metro con 650 millones de euros y ha "sacado del cajón" el tramo Dos Hermanas-Coria del Río de la autovía metropolitana SE-40, sustituyendo los túneles inicialmente previstos por un puente; tras lo cual ha mencionado otras actuaciones estatales como la sustitución de los tirantes del puente del centenario, que incluye un carril más.

"El Gobierno está apostando por la provincia de Sevilla en su conjunto", ha dicho Javier Fernández, considerando que Sanz está enfrascado en el "juego de confrontación" del Gobierno andaluz del PP con el Gobierno central del PSOE y que si pide a Puente "una reunión sincera", el ministro "se la dará".

