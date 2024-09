Las bases 'tories' buscan un giro político a la derecha

Las bases del Partido Conservador británico reunidas en el congreso anual de la formación en Birmingham, centro de Inglaterra, buscan un giro político a la derecha para recuperar votos y a un líder carismático, íntegro y capaz de atraer a los jóvenes a la formación, ahora en la oposición.

Tras el revés sufrido en los comicios del 4 de julio después de 14 años en el poder, los 'tories' evalúan en su cita anual los méritos de los cuatro aspirantes a suceder a Rishi Sunak como líder - Kemi Badenoch, James Cleverly, Robert Jenrick y Tom Tugendhat-, antes de que se conozca al ganador el 2 de noviembre.

"Evaluar y reconstruir", el lema conservador

El congreso lleva el lema de "evaluar y reconstruir", pero varios de los asistentes reconocieron, en declaraciones a EFE, la necesidad de reconsiderar el camino político para volver al poder.

Jacob Rees-Mogg, extitular de Empresa y cercano al exprimer ministro Boris Johnson, dijo a EFE en los pasillos del centro de conferencias que no respalda a ningún candidato hasta el momento y que esperará a tomar una decisión una vez que se conozcan los nombres de los dos últimos que queden en la contienda interna (entre los diputados), que deberán someterse al visto bueno final de los afiliados.

"No apoyo a nadie. Estoy esperando a ver quién pasa a la ronda final", afirmó el político y ex diputado por la circunscripción de East Somerset, en el suroeste de Inglaterra.

"Lo que tenemos que hacer para ganar una elección es reunificar la derecha política en el Reino Unido" y recuperar el voto de "la gente que votó por Reform (de Nigel Farage) en las últimas elecciones y la gente que se quedó en casa. Porque ahí es donde se fue la mayor parte del voto conservador", dijo Rees-Mogg, famoso en el Reino Unido por su estilo de caballero inglés de tiempos victorianos.

Sobre un eventual regreso de los 'tories' al poder, Rees-Mogg consideró que "los Gobiernos pierden elecciones en lugar de ganarlas la oposición y este Gobierno parece encaminarse lo más rápido posible a perder todas las elecciones que se le presenten. De modo que lo que nos suceda dependerá en gran medida de lo que haga el Partido Laborista".

Por su parte, el portavoz 'tory' de Economía y antiguo titular económico y de Exteriores Jeremy Hunt no quiso hablar sobre la contienda interna y se limitó a decir a EFE, mientras caminaba por los pasillos del congreso, que prefería "no declarar su apoyo a nadie" en este momento.

Un liderazgo íntegro

Para Simon Tobin, presidente de la asociación conservadora de Suffolk, este de Inglaterra, "es muy importante ir a la derecha, pero no demasiado", y reconoció el daño causado por el populista Reform.

"Hace 10 años, UKIP (expartido pro-Brexit de Farage) asestó un gran daño a los conservadores y la razón fue que no estábamos analizando adecuadamente la inmigración y todo ese tipo de cosas", dijo a EFE Tobin, que apoya a Cleverly.

"Así que aquí estamos 10 años después con un Reform que nos ha destrozado de nuevo y porque no estábamos abordando cuestiones clave como la inmigración. Muchos de nosotros no somos racistas, le prometo que yo no lo soy. Pero hay que tener el control (migratorio)", agregó.

Sobre Cleverly -exministro de Interior y Exteriores-, Tobin resaltó que es una persona "con principios sólidos y creo que ahora es un momento en el que la gente quiere ver un liderazgo fuerte. Hay que fijarse en los valores fundamentales, en cuestiones sólidas como la defensa y la sanidad".

El concejal Malcolm Taylor de North Yorkshire, en el norte de Inglaterra, reconoció a EFE que no tiene un candidato favorito y que ha venido al congreso para "escuchar las propuestas" y tomar "una decisión informada", pero "buscamos integridad, liderazgo, buscamos involucrar a más gente joven que lamentablemente está ausente en nuestra organización. Así que necesitamos, ya sabe, realmente abrazar a la generación más joven".

Otra concejal de North Yorkshire, Allison Baker, admitió a EFE que busca a "alguien carismático que pueda ganarse al electorado", pero que el regreso del partido al poder dependerá "de lo mucho que el actual Gobierno cometa errores". "Y creo -añadió- que el peligro es el auge de Reform en este país, porque si los laboristas cometen errores, la gente podría optar por Reform en lugar de volver a los conservadores".

Heather Phillips, también concejal de North Yorkshire, resaltó a EFE que lo importante será elegir a un candidato que tenga "liderazgo, integridad y capacidad para trabajar".

