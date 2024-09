Martín domina desde la primera a la última vuelta

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) dominó desde la primera hasta la última vuelta del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito Mandalika de la isla de Lombok, que le permite ampliar su ventaja en la clasificación provisional del mundial.



Martín cuenta ahora con 21 puntos de ventaja sobre el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que acabó tercero, por detrás del también español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), quien podría ser sancionado por no cumplir con el porcentaje de presiones mínimas de los neumáticos durante la carrera.



El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) no lograron acabar la carrera por caída el primero y rotura del motor el segundo, lo que les deja con los mismos puntos en el campeonato.



La primera baja destacada fue la del portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), quien sufrió una fuerte caída durante los entrenamientos en la que se fracturó una muñeca y viajó ya de regreso a Portugal para ser intervenido quirúrgicamente, lo que le impedirá también disputar la carrera de Japón, dentro de siete días.



Ya en competición, y nada más apagarse el semáforo rojo, las primeras vueltas iban a ser complicadas por las especiales condiciones de la pista, con menos agarre que el primer día, los neumáticos fríos y el depósito de combustible completamente lleno, lo cual no fue impedimento para que Jorge Martín asumiese nuevamente el control del ritmo de carrera desde la 'pole position'.



Con Martín tirando en cabeza del grupo, en una salida prácticamente perfecta, tras su rebufo se situaron inmediatamente Enea Bastianini y Pedro Acosta, con 'Pecco' Bagnaia en la cuarta posición y Marc Márquez recuperando posiciones y, antes de completarse el primer giro, pasó del duodécimo al séptimo puesto mientras la carrera había perdido ya a cuatro pilotos.



Antes de cumplirse ese primer giro cuatro pilotos se fueron por los suelos en la curva dos, en la que el australiano Jack Miller (KTM RC 16) se cayó al entrar demasiado forzado en la trayectoria de la curva y se llevó por delante a los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y al italiano Luca Marini (Honda RC 213 V).



En esta ocasión no hubo errores de Jorge Martín, que, con un ritmo sólido y muy rápido, se fue marchando de todos sus rivales para tener una ventaja de casi un segundo en la tercera vuelta, en la que Acosta superó a Bastianini, por delante de Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23), con 'Pecco' Bagnaia, Marc Márquez y Fabio di Giannantonio en ese grupo principal.



Marc Márquez intentó el adelantamiento a 'Pecco' Bagnaia en la sexta vuelta, pero el italiano se lo devolvió casi de inmediato y de la acción se aprovechó Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23), que se coló por el interior al español para relegarlo a la octava posición, aunque una vuelta más tarde todo volvía a su posición original.



Lo que tampoco cambió fue el ritmo de Jorge Martín, quien, sin arriesgar más de lo estrictamente necesario, mantuvo una ventaja de alrededor de un segundo sobre su inmediato perseguidor 'Tiburón' Acosta y más de dos respecto al trío formado por Morbidelli, Bezzecchi y Bastianini.



Di Giannatonio y Márquez se adelantaron mutuamente en varias ocasiones, lo que propició que Bagnaia pegase un pequeño tirón por delante, con vuelta rápida de carrera incluida, para comenzar a acercarse al trío de cabeza, mientras Fabio di Giannantonio se iba por los suelos en la curva diez de la décima vuelta, dejando al español libre de marcaje.



Con el paso de las vueltas la adherencia del asfalto comenzó a mejorar y eso permitió que los tiempos de prácticamente todos los pilotos fuesen más rápidos y, en particular Bagnaia, consiguió alcanzar al trío que marchaba por delante, no así Marc Márquez, que comenzó a tener problemas pues rompió el motor de su Ducati, que comenzó a arder de manera espectacular forzando el abandono del ocho veces campeón del mundo.



Ya en el ecuador de la carrera la ventaja de Martín respecto de Acosta se había reducido a las seis décimas de segundo, mientras que Morbidelli, por entonces tercero, estaba a un segundo y medio, 'La Bestia' Bastianini superaba a Marco Bezzecchi y Bagnaia no terminaba de 'engancharse' al rebufo de sus predecesores.



Bien apuntado desde la calle de talleres, Jorge Martín recuperó unas décimas de ventaja a Pedro Acosta para volver prácticamente al segundo de distancia, mientras Morbidelli y Bastianini se enzarzaban en la pelea por la tercera plaza y Bagnaia hacía el 'tirachinas' acercándose y alejándose de ese trío.



En el decimoséptimo giro 'La Bestia' logró superar a Morbidelli para intentar recortar distancias con 'Tiburón' Acosta, dejando atrás al trío ahora formado por Morbidelli, Bezzecchi y Bagnaia.



Al comienzo de la vigésimo primera de las veintisiete vueltas Bastianini se fue por los suelos en la curva uno, dejando aún un hueco más amplio entre los dos pilotos de cabeza y el trío perseguidor, en el que el más beneficiado era Bagnaia, que ganaba 'el punto' de una posición, de sexto a quinto y con la posibilidad de mejorar algo en las últimas vueltas.



Apenas doce pilotos quedaban en pista una vuelta más tarde, en la veintidós. Bagnaia se volvió a aprovechar de un error de Bezzecchi para ganar otra posición -cuarto- ya con Morbidelli en el punto de mira, lo que le daría el tercer peldaño del podio.



Una vuelta más tarde, en el vigésimo tercer giro, Bagnaia superó a Morbidelli ya en posición de podio, pero, a falta de cuatro vueltas, las diferencias con los de delante hacían prácticamente imposible que pudiese recuperar algún puesto más.



Así fue como concluyó la carrera, con la victoria de Jorge Martín por delante de Pedro Acosta y de 'Pecco' Bagnaia, con Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi y Maverick Viñales tras ellos.

