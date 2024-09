Jorge Martín 'pulveriza' el récord y logra una nueva 'pole position'

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) 'pulverizó' el récord absoluto del circuito Mandalika y sumó una nueva 'pole position' en la clasificación oficial para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP.



Martín paró el crono en 1:29.088, con lo que batía el récord que el primer día estableció el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) en 1:29.630 y que suponía su decimonovena 'pole position' de MotoGP y la cuadragésima en su carrera deportiva.



Con un inalcanzable Jorge Martín, saldrán desde la primera línea de la formación de salida el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) y el español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16).



Tuvo un pequeño susto durante el entrenamiento libre Jorge Martín, que se fue por los suelos en la curva dieciséis, aunque sin soltar en ningún momento el manillar de su moto, 'asió' el embrague para que el motor no se parase y así consiguió regresar a la pista muy rápido.



Sin más percances que reseñar en la sesión libre, se disputó la primera clasificación, en la que lo españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1) fueron los más rápidos en el primer 'time attack', tras el cual todos los pilotos regresaron a sus talleres para hacer el pertinente cambio de neumáticos y volver a pista para el último intento de pase a la segunda clasificación.



El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) logró su objetivo al marcar un 1:29.995 que le aupaba a la primera posición mientras que el surafricano Brad Binder tenía problemas técnicos en su KTM RC 16 y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) se iba por los suelos en la curva uno.



Tras la estela de Zarco, a 67 milésimas de segundo, se situó el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), cuando Alex Márquez se iba por los suelos a gran velocidad en la curva ocho y se quedaba sin la posibilidad de pasar a la segunda clasificación en el decimocuarto puesto, entre los españoles Aleix Espargaró y Alex Rins.



De esa manera quedó sentenciada la primera clasificación, en la que el francés Johann Zarco consiguió meter por primera vez en la temporada a una Honda en la segunda clasificación, junto al español Raúl Fernández.



La segunda clasificación no comenzó demasiado bien, una vez más, para Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que se fue por los suelos en la curva quince y con la moto muy dañada tuvo que regresar corriendo a su taller para intentar seguir con la segunda moto, tras protagonizar su tercera caída consecutiva en una segunda clasificación.



En ese mismo instante Jorge Martín atravesaba la línea de meta para establecer un nuevo récord absoluto del circuito con un tiempo de 1:29.299 en su primera vuelta rápida y en la siguiente volver a hacerlo con un registro de 1:29.088 que le daba una ventaja considerable respecto al resto de rivales, pues el francés Johann Zarco era segundo a más de ocho décimas de segundo.



Como Marc Márquez, también acabó por los suelos otro de los favoritos de la categoría y vencedor en el Gran Premio de la Emilia Romaña, el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), en la curva dieciséis, por lo que en el primer 'time attack' ocho pilotos marcaron un mejor tiempo de clasificación y se quedaron sin hacerlo pilotos como Bastianini, Franco Morbidelli, 'Pecco' Bagnaia y Marc Márquez.



En la segunda y última salida a pista Marc Márquez volvió a irse por los suelos, en esta ocasión en la curva diez y aunque intentó recuperar la moto para intentar hacer una vuelta rápida, la Ducati no le arrancó y le postergó a la duodécima posición definitiva.



En tanto, tras el registro de Jorge Martín, se fueron acercando 'algo' el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) y español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), ambos a algo más de cinco décimas de segundo del líder del mundial de MotoGP.



'Pecco' Bagnaia acabó cuarto a más de seis décimas de segundo, segunda línea de salida, junto a Enea Bastianini y Fabio Quartararo.



En la tercera línea de salida estarán Johann Zarco, Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, con los españoles Maverick Viñales, Raúl Fernández y Marc Márquez en la cuarta.

