La polémica carta del presidente de México al Rey de España

La primera en la frente: La Carta presenta en el encabezamiento: “PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO Del Caudillo del SUR EMILIANO ZAPATA”. No es banal que aparezca la enorme figura de Emiliano Zapata, siendo una casualidad que fuese el gobierno mejicano de la época quien lo asesinó vilmente. La carta está fechada en la Ciudad de México, a I de marzo de 2019 y se dirige a: “su Majestad, Felipe VI Rey de España, en el Palacio de la Zarzuela, de Madrid” y el tratamiento al mismo es de “Excelentísimo Señor”. Precisa que se ha dirigido otra a “Su Santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento”. Y es que en 1519 Hernán Cortés llegó a esas tierras americanas, que pertenecían a un conjunto de pueblos sobre los cuales ejercía una feroz tiranía los Mexicas. También se cita en el texto que en 2021 se “conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlan”, capital del Imperio Mexica y que en 2024 “México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente”. En el texto se hace evidente que para quienes precisan utilizar un relato amañado por la leyenda negra, con fines electorales, estas fechas son la invitación perfecta para, como la carta expone generar “encendidas polémicas en ambos lados del Océano”. No parece que el Sr Obrador esté informado de que, en este lado del atlántico, hace muchos años por desgracia, este y otros temas de la leyenda negra sobre España, padecen el “ni fu ni fa”. Y es desgracia que, quienes han gobernado España, no hayan desarrollado institucionalmente un proceso de reflexión y revisión histórica para ofrecer hechos, que no fabulaciones, ni bulos, que permitan a la ciudadanía española en particular e hispana en general, tener una idea de lo malo y lo bueno que cada cabeza coronada hizo, o permitió hacer, en su Imperio. Una idea nuclear que debería dejarse meridianamente clara es que el concepto de España como comunidad de personas que se vinculan a un proyecto histórico, no era asumido ni de lejos por las distintas casas reales que mangonearon a su antojo a sus súbditos, de aquí y de allá. Ojo con esto porque al monarca, “la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, Así de claro lo tenía o Calderón de la Barca, o Lope de Vega (por ahí andan disquisiciones), cuando en 1636 vió la luz la obra teatral, “El alcalde de Zalamea” o conocida en su tiempo por “El garrote más bien dado”. Y si una obra de teatro parece difícil de datar cuando fue escrita e incluso establecer su autoría ¿Cuánto más difícil aclarar los miles y miles de hechos acaecidos desde la llegada de españoles a esas tierras americanas.?

En la carta el SR obrador parece estar malísimamente mal informado sobre que en esta España de hoy ni suena siquiera en las aulas, el tema de la “conquista de américa”. Además de mostrar el presidente un desconocimiento absoluto de la amplísima historiografía que sobre hechos, no opiniones o corre ve y diles, se desarrollaron a lo largo de 300 años de presencia española en América. Por ello tiene la inocencia de manifestar que “Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos”. Y comienza, todo un presidente de la nación hispana más grande y poblada de la hispanidad, a relatar los inventos de una leyenda negra totalmente desprestigiada por toda la historiografía mundial. Califica de “incursión”, cual pirata se tratará, de Cortes, valorándolo como “el acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana” y lo califica de “tremendamente violento, doloroso y transgresor; comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos”. Si los marcos legales del Reino de Castilla eran promulgados por la realeza del momento ¿A qué viene requerirle pedir perdón a quien él le atribuye ser representa de la misma? Más aún cuando reconoce D. Andrés Manuel, que mediante esas leyes fue Cortés juzgado. Y sigue el Sr Obrador incurriendo en la misma contradicción esencial cuando reconoce que “Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes” Si las leyes de la corona de España, vigentes entonces, le parecen buenas y su violación inaceptable ¿de qué debe pedir perdón el actual Rey de España? Evitar calificar de estado de violencia brutal, esclavitud y asesinatos rituales en sacrificios humanos y las prácticas de dominación de llamado “Imperio Mexica” sobre los pueblos indígenas, que sometían a su tiranía, es imperdonable. Sólo el estado de indignación indígena contra los mexicas explica el fenomenal apoyo que brindó la población indígena a Cortes, y un puñado de españoles, y sólo con ella se pudo acabar con esa asesina dominación. Fue para los pueblos indígenas un momento libertador, aunque fuera sólo un sueño. No obstante el Sr Obrador debería conocer y valorar esa legislación española basada esencialmente en las Instrucciones del 16 de septiembre de 1501, sólo 9 años después de la fecha emblemática de 1492, en las que la reina Isabel I de Castilla “se dirige a los indios como sus súbditos y vasallos, una distinción que tuvo enormes consecuencias jurídicas” relatado en el trabajo titulado “Los derechos de los indios americanos en el reinado de los reyes católicos”, cuya autora es Julia Menéndez Lada. La carta conviene ser leída, antes de situarse ante el artificial debate iniciado por el Sr Obrador, (AMLO). Es fácil de acceder mediante el enlace: https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/605167/CPM_Carta_presidente_AMLO_al _rey_Espa_a__11ene21.pdf.. En ella realiza una serie de consideraciones sobre aspectos de la leyenda negra española que han sido ampliamente rebatidos por los estudios realizados también por historiadores extranjeros. También reconoce D. Andrés Manuel, que el Gobierno de México, pedirá perdón por los asesinatos de indígenas, una vez alcanzada su independencia. Para el presidente de México es tiempo de pedir perdones. Piense el Sr. Obrador que, cuando pasen los años, habrá quien, conociendo el altísimo grado de violencia que se vive hoy en determinadas zonas de ese enorme país, valoraran sus 6 años de mandato como que en ellos y muy a su pesar “se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes” ¿Quién de sus descendientes exigirá al Gobierno de México que pida perdón por raptos y asesinatos cometidos mientras él, como presidente, se comprometió a erradicar.? Las Coronas, así como las Presidencias, raramente han sido buenas para sus pueblos, ya que los intereses de las Casas reales o de las grandes corporaciones, han primado sobre el bien común siempre. Esta “maniobra” política del Sr Obrador en clave electoralista tiene un corto recorrido. Ahora, en 2024, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se acuerda de la carta del Sr Obrador introduciendo un concepto nuevo “RESPETO”, para enfatizar que la mencionada epístola no fue respondida por la corona española. Y en ese punto concreto lleva parte de razón, ya que si el texto muestra falta de respeto ¿de qué respeto se habla? Por otro lado, ¿Qué trabajo le hubiera costado a la Casa Real del Reino de España, responder con una misiva en la que se invitara a los pueblos de México y España a fortalecer los vínculos fraternales ya que ambos pueblos fueron España. Y nada mejor para ello que ir analizando el pasado, acontecimiento por acontecimiento, para desde distintas perspectivas ir definiendo hechos, que no opiniones, sobre lo acontecido en estos 3 largos siglos de historia común. Las fechas conmemorativas deberían servir para reflexionar sobre todo lo bueno y malo que acaeció, con el sano objetivo de encontrar ejemplos reconfortantes a seguir y malos actos repudiables para no repetir. De esta forma, salvo una inconveniente e incoherente petición a España de reconocimiento de agravios, termina la Carta proponiendo el Gobierno de México “a Su Majestad que se trabaje a la brevedad, y en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel”… “y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal.” Contradictoria es la petición de una disculpa cuando se invita a una reflexión conjunta, que puede o no acabar en tener que pedir ambas partes sendas disculpas. Como se ve la falta la respuesta de la Corona del Reino de España es lo que anima el discurso de la saliente y entrante presidencia mexicana sobre la “altanería” española y la petición de RESPETO. Un respeto que debe ser compartido. Por ello conviene que más pronto que tarde que la Corona y el Gobierno de España, envíen respuesta a esta invitación a construir entre ambas naciones un relato compartido de lo que supuso los 300 años de la misma España.

Fdo Rafael Fenoy Rico

