Un fiscal pide la difusión de documentos clave de caso de Trump por el asalto al Capitolio

El fiscal especial Jack Smith ha presionado en un expediente judicial revelado el viernes que se haga pública evidencia sustancial del caso por el que investiga al expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump por el asalto al Capitolio e interferencia en las elecciones de 2020.



Smith argumentó a la jueza Tanya S. Chutkan, quien supervisa el caso de Trump, que el publicar una versión del escrito que elimine los nombres de los testigos, a excepción del ex vicepresidente Mike Pence, respetaría las normas del tribunal y serviría de interés público.



La moción cerrada presentada el jueves por Smith también busca defender la acusación del fiscal y demostrar que la conducta de Trump no está sujeta a la inmunidad que el pasado 1 de julio el Supremo le concedió al ahora exmandatario, y que también protege a futuros expresidentes contra el procesamiento por cargos derivados de la mayoría de sus acusaciones oficiales.



El documento contiene entrevistas y notas de una investigación en la que la fiscalía ha trabajado por casi dos años y, según información de la CNN, tiene entre sus testigos a Pence, a la hija del expresidente, Ivanka Trump, o a Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca.



"El interés público queda plenamente justificado al acceder al material sustancial de la presentación del Gobierno. (...) Por ejemplo, la sustancia no censurada de lo que dijo un testigo es más importante, a efectos del acceso público, que la identidad censurada de la persona específica que lo dijo", dice el escrito.



Si la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan lo permite, la presentación pública de la información presentada por Smith, podría brindar una nueva perspectiva al caso del expresidente y podría ser develada pocos días antes de las presidenciales del 5 de noviembre.



Tras la decisión del Supremo en julio, el tribunal ordenó a Chutkan que analizara la acusación al exmandatario y decidiera cuáles de los cargos no procedían debido a las nuevas reglas de inmunidad.



Smith presentó el 27 de agosto una nueva acta de acusación manteniendo los cuatro cargos anteriores en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero rebajando las alegaciones para ajustarse a ese dictamen.



El juez Chutkan ordenó a los abogados de Trump que presentaran sus objeciones a las redacciones propuestas el martes e impuso el 10 de octubre como fecha límite para cualquier objeción a la solicitud de Smith.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es