Angelina Jolie retira su demanda contra el FBI sobre acusaciones de abuso de Brad Pitt

Angelina Jolie retiró la demanda contra el FBI en la que le exigía a la institución documentos relacionados al cierre del caso que investigaba a su ex marido Brad Pitt por violencia doméstica, informó la revista estadounidense People.



Jolie presentó una moción para desestimar el caso con perjuicio el 25 de septiembre y, según el medio estadounidense Page Six, ambas partes serán responsables de pagar sus honorarios legales.



La actriz de 'Maleficent' había solicitado en 2022 que se le entregaran documentos que habían sido retenidos durante varios años sobre una investigación que el FBI llevó a cabo en septiembre de 2016, sobre un presunto altercado físico de Pitt, que involucraba a Jolie, y a sus hijos en un jet privado.



La actriz terminó con su relación días después del supuesto suceso y la investigación del FBI cerró en noviembre de 2016 sin que se presentarán cargos contra el actor de 'Fight Club'.



Jolie dio más detalles sobre el supuesto incidente en octubre de 2022, como parte de la demanda por Château Miraval, asegurando que Pitt había "ahogado a uno de los niños y golpeado a otro en la cara".



La demanda presentada por Jolie al FBI bajo la Ley de Libertad de Información, fue considerada como un "movimiento estratégico" de la actriz, según fuentes de Page Six, para obtener cualquier información perjudicial de Pitt y poder usarla en contra el intérprete en su lucha legal por la custodia de sus hijos en común.



La expareja coincidió en el rodaje de 'Mr. & Mrs. Smith', que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston. Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y su divorcio se oficializó en 2019.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es