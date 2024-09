El Mallorca asalta Valladolid

Larin y Valery, con sendos goles en la segunda parte, asaltaron el estadio del Real Valladolid, para dar otra victoria al Mallorca, quien supo aprovechar los errores locales.



Ambas escuadras, que contaban con varios cambios debido a la acumulación de partidos, saltaron al césped del José Zorrilla buscando el control del balón desde el inicio. Y en esa lucha, fue el conjunto balear el que puso más empeño.



De hecho, Larin -aunque en fuera de juego- lograba rematar un pase de Raillo que dio en el poste de la portería defendida, una jornada más, por Hein, quien parece que va adquiriendo confianza con el tiempo.



A los vallisoletanos les costaba salir de su área, y se vieron encerrados por un rival que transmitía más confianza.



Mas cuando conseguían zafarse de la presión visitante, creaban peligro, y Latasa estuvo a punto de inaugurar el marcador, tras el pase de Raúl Moro, pero el balón se estrelló en el palo.



Comenzó un toma y daca en una área y en otra. Así, tras la intervención de Hein para desviar un buen disparo de Samu, Cömert dispuso de otra ocasión, con un lanzamiento que pasó por encima de la meta de Leo Román.



Eso dio impulso a los locales, que rompían la defensa bermellona con más claridad, lo que les permitía disponer de nuevas opciones para marcar, como la protagonizada por Machis, que quiso ajustar tanto el disparo a la escuadra, que terminó errando.



El Mallorca no quiso ceder más terreno al rival y, en los compases finales de la primera mitad, buscó el gol a través de Larin, tras pase de Mojica, que impidió Torres al desviar el disparo a córner, y de Navarro, que pilló a Hein bien situado.



Por tanto, se volvía a repetir el mismo resultado que en las otras jornadas disputadas en Zorrilla, un 0-0 que no satisfacía a nadie, y menos al cuadro blanquivioleta, que seguía con un único gol en su casillero, en casa.



A los cinco minutos de la reanudación, y tras sendas ocasiones para los mallorquines, en las botas de Larin, y Valladolid (Kike Pérez), caía lesionado Luis Pérez, titular indiscutible, lo que obligó a Pezzolano a sacar al jugador del filial Chasco, quien debutaba así en Primera.



Y la maldición de los "ex" volvía a cumplirse. Larin, con un magnífico control, tras un pase vertical, lograba sorprender a Hein para subir el primer gol del encuentro. Por su pasado blanquivioleta, pidió perdón a la afición y apenas lo celebró.



Pero era un tanto importantísimo, porque daba la ventaja a un equipo que ya había llegado con seguridad, y rompía el fortín en el que se había convertido el estadio vallisoletano, donde nadie había logrado marcar en esta temporada.



Lucas Rosa pasó al lateral derecho, un movimiento de piezas que se completó con la entrada de Sylla e Iván Sánchez, para buscar más mordiente ofensiva y de otro jugador del filial, Maroto, otro debutante en Primera.



Moro, el mejor del cuadro local, pudo empatar, pero Maffeo llegó con todo para impedir el tiro. No había lugar para la relajación, porque en la siguiente jugada era Copete el que remató a bocajarro, impidiendo Hein la segunda diana visitante.



Pero esta acabó llegando. Lucas Rosa se veía totalmente superado por Valery, quien se plantó delante del portero del Real Valladolid, ganándole claramente el duelo. La salida de Luis Pérez había dejado sin recursos a los locales.



Con ese 0-2, el estadio se vació, aunque quedaban varios minutos para el final, y el público se dedicó a pedir al presidente, Ronaldo Nazário, que se fuera, y a la directiva, que dimitiera, ante el paupérrimo espectáculo ofrecido por su equipo.



Pero Ronaldo ya no estaba, y al igual que los que se fueron antes, no pudo ver el golazo de Iván Sánchez en el minuto 93, desde fuera del área, con el que se cerraría el electrónico (1-2).



Ficha técnica:



1- Real Valladolid: Hein; Luis Pérez (Chasco, m.50), Juma, David Torres (Maroto, m.72), Lucas Rosa; Kike Pérez (Sylla, m.64), Cömert, Mario Martín (Juric, m.64); Machis (Iván Sánchez, m.50), Latasa, Moro.



2- RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Raillo, Copete, Mojica; Samu, Morlanes (Mascarell, m.75), Darder (Valery, m.75); Navarro (Antonio Sánchez, m.85), Larin (Abdón, m.75), Dani Rodríguez (Chinquinho, m.75).



Goles: 0-1, M.59: Larin. 0-2, M.83: Valery. 1-2, M.93: Iván Sánchez.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a los locales Luis Pérez (m.21), Juma (m.75)y a los visitante Morlanes (m.25), Samu (m.68).



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio José Zorrilla ante 20.338 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es