Israel ataca la sede central de Hizbulá en Beirut; su jefe, Hasán Nasrala, el objetivo

El Ejército israelí anunció este viernes que ha realizado un ataque "preciso" contra el cuartel general de Hizbulá, ubicado bajo edificios residenciales en Beirut, donde se acaban de oír fuertes explosiones. El objetivo del ataque israelí este viernes contra la sede central de Hizbulá en los suburbios de Beirut era el jefe del grupo chií, Hasán Nasrala, según confirmaron a la prensa hebrea fuentes de seguridad bajo anonimato.



El Ejército israelí está ahora comprobando, dijeron las mismas fuentes, si Nasrala se encontraba o no en la sede del grupo en el momento del ataque, cuya explosión ha pulverizado edificios y ha levantado una inmensa nube de polvo en la capital libanesa.



Sin embargo, fuentes castrenses aún no han hecho pública ninguna información oficial sobre los objetivos o el resultado del bombardeo, el más fuerte perpetrado tras casi un año de conflicto.



En una imagen compartida por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se observa al mandatario sentado en una silla desde Nueva York, donde hoy intervino ante la Asamblea General, autorizando vía telefónica el bombardeo en Dahye, suburbio sur de Beirut e importante bastión de Hizbulá.



Fuertes explosiones resonaron por toda la capital y poblaciones adyacentes, y enormes columnas de humo se pudieron ver elevándose desde la zona a grandes distancias, algo que no había ocurrido con ninguno de los seis bombardeos perpetrados contra la zona desde el inicio de los choques el pasado 8 de octubre.



"Después de casi un año en el que Hizbulá disparó cohetes, misiles y drones suicidas contra civiles israelíes, después de casi un año en que Israel advirtió al mundo y le dijo que debía detener a Hizbulá, Israel está haciendo lo que todo Estado soberano del mundo haría", dijo hoy el portavoz castrense, Daniel Hagari, en una rueda de prensa minutos después del ataque.



"(Israel está) tomando las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo, para que las familias israelíes puedan vivir en sus hogares, de forma segura", añadió.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es