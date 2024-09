Andalucía recibe este año del Gobierno 3.300 millones de euros más en entregas a cuenta

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de que el Gobierno de España ha actualizado este viernes las entregas a cuenta que va a recibir Andalucía este año, y que serán 3.300 millones de euros más que el año anterior.



En unas declaraciones realizadas en Cádiz, Montero ha indicado que esta actualización es "un hecho inédito" porque el ministro de Hacienda del PP Cristobal Montoro "no actualizaba las entregas a cuenta si no había presupuestos generales del Estado", algo que ha relacionado con la palabra "chantaje" que el Gobierno de Andalucía usó ayer contra el Ejecutivo central.



Las actualizaciones de las entregas a cuenta, cantidades calculadas con los ingresos de años anteriores, demuestran, según la ministra de Hacienda, que "el trato que tienen las comunidades autónomas nunca fue mejor que con el Gobierno de Pedro Sánchez" y dentro de esa línea enmarca el trabajo "hasta la extenuación" con todos los grupos políticos para "impulsar la reforma del sistema de financiación" de las comunidades.



Montero ha afirmado que con el gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía ha recibido 53.000 millones de euros más de los que recibió en ese mismo periodo cuando gobernó el PP.



Y se ha preguntado por qué con esas "cifras récord en ingreso" la sanidad pública "se está deteriorando al ritmo que se está deteriorando" o "por qué se están poniendo en marcha universidades privadas que son desde luego muy graves en términos de igualdad de oportunidades".



O "por qué el señor Moreno Bonilla miente cuando dice que Andalucía recibe por dependiente menos dinero que el que recibe Cataluña, porque eso es mentira y se puede demostrar con datos el precio que el Gobierno de España paga para las prestaciones que reciben los dependientes, que son idénticos en todo el Estado".



Para la ministra de Hacienda, el presidente andaluz "en vez de asumir su responsabilidad, como los malos jugadores le echa la culpa a otro, como los malos estudiantes al profesor o como el mal jugador al árbitro" cuando sus resultados no son buenos.



También ha criticado la ministra que el Gobierno andaluz haya considerado "un chantaje" que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya anunciado que recortará la financiación a las autonomías prevista en la Ley de Viviendas a las autonomías que no apliquen sus medidas, como declarar zonas de alquiler tensionado y a intervenir en los precios de alquiler de viviendas cuando se disparen.



En su opinión el Gobierno andaluz "tiene un problema político que es que realmente no ha entendido" que el Gobierno Central "está multiplicando los recursos, sin competencia para ello, justamente para dar más dinero a ayuntamientos y a comunidades autónomas para resolver un problema que tiene muchísima gente", el acceso a una vivienda.



Le ha acusado de pretender que esos recursos públicos dirigidos a la vivienda vayan "a otro cometido que no sea este".



"Creo que en política de vivienda justamente tenemos dos modelos distintos, el Partido Popular y el Gobierno de progreso. El Gobierno de progreso piensa que la vivienda tiene que ser un derecho de los ciudadanos, tiene que convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar (...) y el modelo del PP es el modelo de la liberalización del suelo, de la especulación, el modelo de dejar que el mercado se regule. Lo que ha llevado a una situación en la que desgraciadamente vemos que se encarecen los precios de la vivienda".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es