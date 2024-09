José Luis López 'El Turronero' desmiente a Gabriela Guillén: ya ha bautizado a su hijo

Mucho se ha especulado en los últimos tiempos con que Gabriela Guillén habría celebrado el bautizo de su hijo el pasado mes de mayo y no habría invitado a Bertín Osborne. Una información en la que insistían varios periodistas y que la esteticien negaba rotundamente, dejando la puerta abierta a que el presentador pudiese estar presente en un día tan importante para su bebé, que el próximo 31 de diciembre cumplirá un año.

Sin embargo, ahora es uno de los grandes amigos de la expareja, José Luis López 'El Turronero', el que ha desmentido a Gaby, confirmando que el pequeño ya ha recibido las aguas bautismales. Lo ha hecho en la entrega el Premio 'Flamenco en la piel' durante la inauguración de SIMOF en Madrid, donde tanto él como el propio Bertín recibieron un galardón, y donde para sorpresa de todos el cantante mostró su mejor cara ante la prensa y confirmó lo que hace unos días la paraguaya contaba en una exclusiva publicada en la revista 'Diez minutos', que ya conoce a su hijo: "Ya sé cómo es, se parece muchísimo" ha reconocido, dejando en el aire si el parecido es con él o con Gabriela.

Una amabilidad ante las cámaras sobre la que se ha pronunciado 'El Turronero', revelando que Bertín le ha "prometido que ahora, este otoño ya, va a ser más simpático" con las preguntas de los reporteros. "Además es natural en él. Siempre ha sido un tío simpático y empático con las personas. Y bueno, las otras veces que a lo mejor ha estado, habrá sido por otros problemas. Pero él es un hombre muy divertido" ha defendido, siempre apoyando al presentador.

Muy sincero, el empresario de Ubrique se ha sorprendido de que Bertín haya confirmado que ya conoce a su hijo: "Qué te lo ha confirmado ¿él? Ah, pues mira. Pues mira, te lo habrá confirmado él. Yo no lo sabía. Pues me he enterado por ti". "No sé si lo conoce o no lo conoce. Que la cosa va mejor, sí, te lo puedo decir. Eso sí" ha confesado sin entrar en detalles.

Además, 'El Turronero', que asegura que se lleva "fenomenal" con Gabriela y la quiere mucho, ha negado la versión de la modelo sobre el bautizo de su hijo y, con naturalidad, ha revelado que "el bautizo ya fue". "Ya fue, ya fue" ha insistido, desvelando que él no es el padrino del pequeño como se especuló tras su nacimiento.

