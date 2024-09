Bertín Osborne confirma que ya conoce al hijo de Gabriela Guillén

Cuando pensábamos que Gabriela Guillén y Bertín Osborne se encontraban más distanciados que nunca, la esteticien revelaba a la revista 'Diez Minutos' este miércoles que el presentador de televisión ya conoce al pequeño.

Una confirmación que llamaba especialmente la atención, pero que el propio Bertín ha confirmado esta noche... aunque le ha costado, porque primero ha esquivado a la prensa: "Quiero deciros lo siguiente: no está escrito en ningún sitio que yo tenga que hablar de mis temas personales".

Y es que, el motivo por el que no quiere hablar de estos temas porque "hay terceras personas, hay un menor y no quiero especular con eso porque el día de mañana le podrán decir cosas que no le van a gustar y quiero llevar eso absolutamente privado".

Eso sí, el cantante ha dejado claro que "lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer sin hacerlo público" y que "yo ya sé cómo es, ya sé perfectamente cómo es y además se parece muchísimo", ha confesado, dejando entrever que el bebé ha sacado su parecido físico.

