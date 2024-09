EE.UU. confirma el hundimiento del submarino nuclear más nuevo de China

El submarino nuclear más nuevo de China se hundió durante la primavera en el astillero naval de Wuchang, pese a los esfuerzos del país asiático de ocultarlo, informaron dos funcionarios de defensa estadounidenses.



Según los medios de EE.UU. The Wall Street Journal y CNN, el suceso salió a la luz gracias a unas imágenes satelitales y se trataba del primer submarino de clase Zhou, de su nueva línea de buques.



Una imagen satelital del 10 de marzo muestra al submarino atracado en el puerto, mientras que imágenes adicionales fechadas en junio muestran que el submarino no regresó al muelle.



Esto supone un fuerte revés para uno de los programas de armamento de China, país al que el Pentágono ha descrito como su "principal desafío" a largo plazo.



"No es sorprendente que la Armada del Ejército Popular de Liberación intente ocultar el hecho de que su nuevo submarino de ataque de propulsión nuclear, el primero de su clase, se hundió en el muelle", dijo un alto funcionario de defensa estadounidense a The Wall Street Journal.



Según la CNN, el suceso fue identificado por Tom Shugart, un investigador adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, que estudia imágenes satelitales de astilleros chinos.



Shugart notó "un montón" de grúas agrupadas en el mismo lugar, algo inusual en el astillero, que serían las que llegaron a rescatar el submarino.



No se sabe si el submarino transportaba combustible nuclear en el momento en que se hundió, pero expertos ajenos al gobierno estadounidense afirmaron a The Wall Street Journal que era probable.



China ha estado trabajando para diversificar la producción de submarinos de propulsión nuclear y en la modernización de su armada con la intención de construir un ejército mundial a la par de Estados Unidos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es