La Fiscalía de Perú abre investigación a Boluarte por fuga de su exlíder político

La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento en la fuga del líder de su antiguo partido, informó este jueves el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal.



El abogado dijo en la emisora RPP que la apertura de la investigación está relacionada con el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como 'el cofre', para la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó Boluarte hasta 2022.



Portugal añadió que la disposición se emitió este miércoles y también incluye al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a otras cuatro personas, vinculadas con la seguridad presidencial.



"(En el caso de) la presidenta en calidad de autora por el delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del cofre en donde aparentemente, dice el Ministerio Público, estaba Vladimir Cerrón", detalló el letrado.



Señaló que consideran "que es absolutamente apresurada la reacción del Ministerio Público", porque habían cumplido con entregar la información sobre este caso que les habían solicitado en un plazo de pocas horas.



"Como sabemos perfectamente que el Ministerio Público actúa ilegalmente, aun cuando es el representante y vocero de la legalidad, es que la estrategia fue: presidenta hagámoslo, porque es altamente probable que al día siguiente estén tocando nuevamente la puerta de Palacio (de Gobierno) y no para tomarse una foto con usted, sino para allanarla", comentó que le recomendó a la mandataria.



El abogado agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la declaración de Boluarte ni de Santiváñez, pero informó que los otros investigados, que son policías asignados a la seguridad del vehículo presidencial, lo harán desde el próximo 1 de octubre.



Portugal consideró, en ese sentido, que existe "una farsa" en este caso y lamentó que el fiscal general, Juan Carlos Villena, haya decidido abrir la investigación preliminar.



"Aun cuando exista el derecho constitucional y convencional a guardar silencio, la presidenta va a hablar", remarcó antes de añadir que Boluarte mostrará "hechos que generen credibilidad, signos externos que generen credibilidad".



El pasado viernes, Boluarte acusó a la prensa de crear "historias de terror", por informar sobre esta presunta fuga en el vehículo de uso presidencial que, según remarcó, "son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón".



El pasado 24 de marzo, el dominical 'Punto Final' difundió una foto que muestra el automóvil que usa la presidenta estacionado cerca de un condominio ubicado en un balneario próximo a Lima.



En ese momento, se indicó que dicha imagen fue tomada el 24 de febrero de 2024 y que el vehículo estuvo estacionado cerca de un punto donde la Policía ejecutaba un operativo para buscar a Cerrón.



El Ministerio del Interior no autorizó este miércoles al chófer de la presidenta, el policía Félix Montalvo, para que acuda a una comisión del Congreso a responder sobre el presunto uso del vehículo, con el argumento de que "todas las actividades que atañen a la seguridad de la esfera privada e intimidad" de la Presidencia "deben mantenerse en reserva".

