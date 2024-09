El 43% de jóvenes percibe que la salud mental es lo más importante para su bienestar

Un buen estado de salud mental es lo más importante para el 43 % de los jóvenes a la hora de exponer qué aspectos perciben como prioritarios para alcanzar un elevado nivel de bienestar y satisfacción vital, según recoge una encuesta de FAD Juventud y la Fundación Pfizer publicada este jueves.



En rueda de prensa para presentar el estudio "Las posturas juveniles ante el cuidados de su salud y la sostenibilidad ambiental", la directora del Centro Reina Sofía y coordinadora de la investigación, Anna Sanmartín, ha explicado que otros aspectos que valoran los jóvenes para su satisfacción vital son una buena alimentación (34,3 %), dinero y recursos económicos (33,1 %) y buen estado de salud física (32,6 %).



Respecto a cómo la salud mental ha escalado a la primera posición de las prioridades, Sanmartín ha comentado que este asunto se disparó a partir de 2020 con la pandemia y está en el debate político y los jóvenes lo ponen en valor por entender que "la ansiedad y la depresión están ahí, aunque no estén diagnosticadas".



La encuesta, que se realizó entre abril y mayo de este año a 1.219 jóvenes de 15 a 29 años, también constata que el 86,8 % de los jóvenes españoles tiene una alta preocupación por el medioambiente, impulsada por su experiencia directa con fenómenos extremos con las olas de calor, los incendios, las sequías o los picos de contaminación.



Además, la juventud es cada vez más consciente de que la degradación ambiental afecta directamente a su salud y el 25 % está preocupado por el aumento de las enfermedades crónicas y no transmisibles.



No obstante y pese a su intranquilidad por los temas de salud y medioambiente, el 95 % de la juventud ve complicado adoptar un estilo de vida sostenible.



El 49,1 % de los encuestados aduce el alto coste de los productos y servicios sostenibles, el 34,7 % apunta a la falta de incentivos económicos, el 33,9 % refiere el poco impacto de las acciones individuales y un 27,6 % afirma que la información le parece insuficiente o confusa.



Solo tres de cada diez conoce el concepto 'One Health' (una sola salud), que interrelaciona la salud humana, la salud animal y la medioambiental, y que subraya la interdependencia de estos elementos para garantizar un bienestar integral.



Aunque el conocimiento de este concepto es relativamente bajo, los resultados de la encuesta corroboran una creciente comprensión entre la juventud de la relación intrínseca entre medioambiente y salud y subrayan la necesidad de mantener una buena calidad del aire y del agua.



Respecto a las fuentes de información sobre sostenibilidad ambiental, los jóvenes depositan mayor confianza en la comunidad científica y las organizaciones internacionales y activistas ecologistas.



Por contra la menor confianza la suscitan las empresas, los gobiernos y las administraciones públicas.

