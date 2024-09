Marlaska afirma que los efectivos españoles en Líbano "están seguros"

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que desde el Gobierno se sigue "con preocupación" la situación del Líbano, "pero con el convencimiento" de que los efectivos españoles allí desplazados "están seguros".



Tras inaugurar un congreso sobre derecho penitenciario en Bilbao, Marlaska ha explicado, en declaraciones a los medios, que "España dirige el dispositivo de Naciones Unidas en el Líbano y además hay guardias civiles con miembros de las Fuerzas Armadas trabajando allí de una forma denodada, bajo el paraguas de Naciones Unidas".



Según ha reconocido, "la situación es compleja y complicada" en ese país que está siendo bombardeado por Israel.



El Ministerio de Interior siente por ello una "evidente preocupación", si bien mantiene con los efectivos del contingente español "la comunicación directa permanente en estos días" y les ha dotado de "los medios necesarios para garantizar su seguridad".



Preguntado por la decisión de España de no participar en la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Marlaska se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno cuando afirmó que "el veto al jefe del Estado es algo inaceptable" y "que no va a ir ningún representante público del Gobierno a esa toma de posesión".



Ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha pedido comparecer en el Congreso para explicar la cuestión.



Sobre la decisión de acudir a esa ceremonia de representantes de Sumar, Podemos y EH Bildu, el ministro ha dicho que no tiene "nada que decir", pero ha recordado que la política exterior del Gobierno la marcan el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores.



Por otra parte, Marlaska ha expresado "la solidaridad total y absoluta del Gobierno con las familias de los dos detenidos bilbaínos en Venezuela".



Los bilbaínos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, respectivamente, fueron arrestados en Venezuela por su presunta vinculación con una supuesta operación desestabilizadora contra su Gobierno, según afirmó el presidente de ese país, Nicolás Maduro, que tachó de "terroristas" a ambos.



El ministro ha dicho que el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores están "trabajando de una forma total para la resolución de esta situación lo antes posible y para la tranquilidad de las dos personas detenidas y de sus familias".

