Niza y Real Sociedad dan por bueno el empate

Niza y Real Sociedad dieron por bueno el empate (1-1) en partido de la primera jornada de la Liga Europa de fútbol disputado en el Allianz Riviera de la citada localidad francesa.



El partido comenzó con mucha velocidad, con dos equipos dispuestos a proponer su juego desde el principio. Así llegó la primera ocasión del encuentro, pasado el minuto dos, con un Youssoufa Moukoko que lanzó desviado de la portería de Álex Remiro.



Quiso replicar la Real, con un Brais Méndez que buscó a Mikel Oyarzabal dentro del área, aunque el mal control del capitán txuri urdin permitió que la defensa gala despejase el balón.



Con la bajada de ritmo, el conjunto visitante supo tomar el timón del partido. Es entonces cuando un error en campo propio y el posterior robo de Brais con conducción incluida, facilitó una asistencia para que Ander Barrenetxea fusilase la portería rival desde fuera del área.



Con el gol realista al filo del ecuador, la Real supo mantener la posesión, y por ende el control del partido, con un Niza que no encontraba la manera de llegar a generar peligro en el área rival.



Empezó a desesperarse el conjunto local, minutos que aprovechó la Real para buscar sus opciones a la contra, de hecho, a punto estuvo de ampliar la distancia Mikel Oyarzabal, previo pase que le dejó solo al de Eibar, aunque un buen Jonathan Clauss llegó para repeler un lanzamiento claro.



Todo apuntaba a que la Real se iría al descanso por delante en el marcador, aunque un regalo en el despeje de Aihen Muñoz, propició el gol del Niza, obra de Pablo Rosario. Jarro de agua fría para una Real que jugó mejor en los primeros 45 minutos.



Al regreso de los vestuarios, el Niza constató que ese gol in extremis le dio un extra de motivación. En un córner, Jon Pacheco cometió un penalti claro por agarrón sobre Dante. Y dicen que es ante la adversidad cuando se hacen grandes los héroes, y Remiro optó por apuntarse a esa idea y detener la pena máxima a Evann Guessand.



Una segunda parte mucho más trabada que la primera, en la que las ocasiones brillaron por su ausencia. Es más, no pasó mucho hasta el minuto 83, cuando Jon Mikel Aramburu se llevó un balón cruzado en el área, y con la posibilidad de rematar a placer, lanzó el balón muy por encima del travesaño.



No hubo tiempo para más y ambos conjuntos firmaron las tablas (1-1) en el primer encuentro de la Liga Europa que, seguro, sabrá mejor a la Real que al Niza tras el penalti fallado por los locales.



- Ficha técnica:



1 - Niza: Bulka; Clauss, Ndayishimiye, Bombito, Dante, Bard; Rosario, Louchet (Ndombele, m.68); Bouanani (Diop, m.68), Moukoko (Orakpo, m.74) y Guessand.



1 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Aramburu, m.60), Martín, Zubeldia, Pacheco, Aihen (Javi López, m.60); Zubimendi, Marín, Brais Méndez (Sucic, m.69); Oyarzabal (Óskarsson, m.79) y Barrenetxea (Becker, m.60).



Goles: 0-1, m.18: Barrenetxea; 1-1, m.45: Rosario.



Árbitro: Morten Krogh (DEN). Amonestó a Rosario (26) y Guessand (26) por el Niza; y a Zubimendi (20) y Odriozola (43) por la Real Sociedad.



Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Europa de fútbol disputado en el Allianz Riviera.

