27 de septiembre Huelga General apoyo a Palestina

El genocidio que el ejercito israelí está cometiendo en estos meses en Gaza es de dominio público. Una matanza sistemáticamente llevada a cabo sobre miles de personas civiles, no puede ser justificable. El que el Estado de Israel exponga al mundo mundial que se encuentra amenazado por el terrorismo de Hamás o Hesbolá no puede justificar el baño de sangre diario que provocan los ataques israelíes contra la población civil Palestina. Tampoco pueden justificarse los ataques de Israel en territorio Libanés que están causando cientos de asesinatos de civiles. Tampoco justifica los actos terroristas, atribuidos al Mossad, recientemente ocurridos en Líbano, con los explosivos alojados en walkie talkie o móviles.

Quienes viven en Israel una situación de inseguridad por el terrorismo de Hamás e Hesbolá precisan una solución. Pero un genocidio nunca puede ser un camino para ello. Desde 1948 año de la proclamación del Estado de Israel, sus gentes viven en una especie de estado de guerra. La estrategia seguida por un país pequeño, rodeado de enemigos, ha consistido en las clásicas máximas: “La mejor defensa es un buen ataque” o "Si deseas la paz prepara la guerra”. A estas acciones bélicas, que se han producido en estos 76 años, Israel le ha sumado el desarrollo de una estrategia de ocupación de territorios palestinos, asentamientos de colonos israelíes en ellos y siempre con el objetivo de controlar las escasas fuentes de recursos hídricos de ese cuasi desértico territorio.

El dia 27 de septiembre se ha convocado en España una Huelga General en apoyo al pueblo palestino, para que cese el exterminio de quienes han vivido en la “franja de Gaza”. Sólo llamarla “franja” ya indica las dimensiones del territorio testigo de este genocidio. Las declaraciones del primer ministro Israelí no dejan lugar a la duda, al pretender una “solución final” al problema palestino. El objetivo último del sionismo internacional, creado a finales del siglo XIX, es restablecer el Estado de Israel en “la Tierra prometida”. Territorio que hace casi 2000 años les fue arrebatado por el imperio romano, con la destrucción del Templo de Jerusalén y la diáspora consecuente. Y como el reconocimiento del actual Estado israelí solo está conformado por una parte del mismo, el sionismo alienta la conquista del resto.

Política aparte lo que importa en estos momentos es que cese el fuego y se produzca la retirada del ejército israelí. Sólo en estas condiciones sería posible abordar soluciones y retomar un diálogo que se concretó en Madrid 1991 y que sentó las bases de los acuerdos de Oslo 1993. Han pasado 30 años y los radicalismos tanto en partidos políticos israelíes, que llegan a conformar bastantes gobiernos, como el radicalismo de grupos terroristas palestinos, han hecho añicos los débiles, pero esperanzadores acuerdos alcanzados. No parece que la Rusia de hoy esté por la labor que asumió en Oslo patrocinando, junto con Estados Unidos (EEUU), esa conferencia. Ambas potencias militaristas van a lo suyo y no se explica que el pueblo norteamericano no presiones suficientemente a su gobierno para que imponga al menos un alto el fuego en Gaza. Poder tiene ¿por qué no lo emplea para eso?

El 27 de septiembre es un día más en el que morirán palestinos y libaneses. En España hay una huelga General convocada por aquello de que es posible hacer algo más que firmar on-line contra el genocidio. Después queda mucho por hacer porque, al fin y al cabo, todo lo mueve el dinero. Poderosa es el ansia de robar las riquezas aunque seas exiguas al vecino para hacer negocios. Impedir el negocio de las empresas israelíes en nuestro entorno es una de las estrategias más efectivas para exigir, desde el bolsillo de cada cual, el alto el fuego inmediato, el cese de la violencia contra las gentes palestinas y libanesas. El 27 de septiembre un día para reflexionar y reivindicar la paz.

Fdo Rafael Fenoy Rico.

