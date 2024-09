Nieto: sería "terrible" que el Ministerio no creara nuevos juzgados en Andalucía

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha advertido este miércoles en el Parlamento andaluz que sería "terrible" que el Ministerio no dotara a la comunidad de ningún nuevo juzgado en 2025, ya que provocaría un "daño" en la prestación del servicio dada la sobrecarga de trabajo existente.

La Junta ha informado de que el Ministerio de Justicia solicita cada año a las comunidades con competencias transferidas un análisis de las necesidades de nueva planta detectadas y una propuesta justificada con criterios objetivos como cargas de trabajo de partidos judiciales, complejidad de asuntos o población.

La Consejería no ha recibido aún ninguna petición y ha recordado que, en su discurso en el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, aludió a que el Ministerio habría trasladado que no está previsto crear ningún juzgado en la comunidad el próximo ejercicio.

Nieto ha confiado en que no se cumpla ese "vaticinio" ya que, ha dicho, "sería terrible" y provocaría "un daño" en la prestación del servicio, especialmente en partidos judiciales que presentan saturación.

La Consejería, como ya abordó con el TSJA en la Comisión Mixta celebrada la semana pasada, ha determinado que Andalucía necesita 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados.

"Este año queríamos hacer una propuesta para que se atendiera la petición de incrementar en 56 los juzgados andaluces y la respuesta es que probablemente no se cree ninguno, es terrible", ha lamentado.

El consejero ha incidido en el "colapso" existente en muchos juzgados y que en que se necesitan más órganos: "Si no es imposible resolver los conflictos en plazos adecuados porque hay un embudo, los asuntos terminan en la mesa de trabajo de un juez y si no hay más jueces no se puede resolver al ritmo necesario", ha explicado.

En la última década se han creado en Andalucía 74 juzgados, una media de 7,4 al año.

Nuevo modelo de justicia

Junto a las necesidades de crecimiento de planta judicial, que compete al Gobierno central, el consejero en su comparecencia en comisión parlamentaria se ha referido al trabajo de la Junta como administración prestacional, para crear un modelo de Justicia para Andalucía destinado a cambiar la forma de gestionar el servicio para hacerla más ágil, moderna, eficiente, accesible y sostenible.

Nieto ha defendido que, dos años después del inicio de esta legislatura, ya hay encima de la mesa "hechos, no palabras", que acreditan a su juicio el compromiso de la Junta de Andalucía con la Justicia con mejoras que algunas ya han llegado y otras van a llegar y se están planificando.

Se ha referido a la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará 1.500 millones de euros para actuar en el 100 % de los partidos judiciales andaluces, con más de 160 actuaciones entre proyectos de nueva construcción o reforma para unificar órganos dispersos en varios edificios en una misma localidad.

También pretende reducir los gastos en alquileres y resolver los déficit que presentan muchas sedes y los problemas de espacio no solo para las necesidades actuales sino para los futuros órganos que se tengan que crear.

Ha destacado además los avances en digitalización con el despliegue completo "no sin pocos problemas" del nuevo sistema de gestión procesal Aadriano, un proyecto que -ha recordado- nació en 2016 "torcido" y se adjudicó en 2018 con "gravísimos errores" pero que por fin se ha puesto en marcha.

