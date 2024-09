Ribera reivindica su "revolución energética" y la apuesta por mirar con "faros largos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reivindicado este miércoles su "revolución energética" y la importancia de que el Congreso de los Diputados "se dedique a mirar con faros largos los desafíos reales y deje de contar mentiras o irritar a la gente con falsedades".



Ribera, que ha contestado así a la portavoz de Vox, Pepa Millán, en la sesión de control del Congreso, ha subrayado que esa revolución energética ha reducido el precio de la electricidad un 40 %, comparado con la evolución que hubiera tenido si no se hubiera invertido en energías renovables en los últimos años.



La todavía ministra, que ha sido designada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, ha defendido también que los últimos datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima indican que España es "el quinto país mundial en inversión extranjera y el primero de la Unión Europea".



Tras recalcar que se ha dedicado "siempre a impulsar políticas de transición ecológica con un compromiso social muy fuerte", ha reprochado a Millán que las medidas de protección a los consumidores vulnerables en gas térmico y electricidad "irían mucho mejor" si Vox no se dedicara a "desmantelarlas" en las comunidades y ayuntamientos donde su voto es decisivo.



La portavoz de Vox ha afirmado que "no hay sostenibilidad más importante que el bolsillo de los españoles" y ha acusado a Ribera de "destruir" el campo, la industria y la "soberanía energética"



"Ahora desde su nuevo puesto en Bruselas va a hacer lo mismo al resto de Europa que ha hecho a los españoles", ha espetado a la ministra.



"El campo para Marruecos, la industria para China y para India y nosotros intentando sobrevivir con el turismo, porque vivimos la primera desindustrialización deliberada de occidente por culpa de dogmas neoliberales sin base científica", ha agregado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es