Feijóo ve una broma la nueva negociación de la senda de déficit y no aclara si participará

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que lo que está viviendo España con la nueva negociación sobre la senda de déficit prevista por el Gobierno suena a "una gran broma" y no ha aclarado si participará en las negociaciones.



"Esto empieza a parecerse a una gran broma", ha respondido Feijóo a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control al Gobierno.



Preguntado si el PP intervendrá en las negociaciones, el líder de la oposición ha guardado silencio, tras lo que ha apuntado que no sabía si "el silencio es positivo o negativo".



Minutos antes el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado la voluntad de los socialistas de hablar con todos los grupos parlamentarios sobre la senda de déficit.



"Hablaremos con todo el mundo, como lo hacemos con todos y sobre cada uno de los puntos de las cosas que llegan a este Congreso. Este Gobierno, el grupo parlamentario socialista, es el del diálogo permanente", ha destacado.



Ha criticado que los populares se quejen de que no dialogan con ellos y ha añadido que "el Partido Popular es como un frontón: todo le rebota porque no están dispuestos de verdad a un diálogo sincero".



Les ha acusado de plantear condiciones imposibles para apoyar los presupuestos, como que el Gobierno rompa su pacto con ERC, lo que ha considerado un "ejercicio de melancolía" que lleva a los populares a estar "anclados en el no a todo".

