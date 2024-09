La indiferencia de Isabel Pantoja ante la muerte de Julián Muñoz: contundentes palabras

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha fallecido la madrugada del pasado lunes a los 76 años, rodeado de su familia, incluidas sus hijas y su esposa, Mayte Zaldívar. Sin embargo, la sombra de su pasado con Isabel Pantoja, la reconocida cantante con quien mantuvo una mediática relación durante casi seis años, sigue presente.

El romance de una de las parejas más mediáticas de su momento fue truncado por los problemas judiciales que ambos enfrentaron, terminando en prisión. Este episodio marcó un punto bajo en la vida de la tonadillera, quien desde entonces se ha mantenido en silencio respecto a su ex pareja.

El periodista Antonio Rossi ha sido el encargado de revelar durante el programa de 'Vamos a ver' la primera y única reacción de Isabel Pantoja tras conocer la noticia del fallecimiento de Muñoz. Según Rossi, fue Agustín Pantoja, hermano de la cantante, quien le comunicó la noticia, dado que ella sigue sin tener acceso habitual a un teléfono móvil.

La respuesta de la Pantoja fue contundente: "Le da igual, no quiere saber nada". La cantante ha dejado claro que Julián Muñoz forma parte de su pasado y no desea ni pronunciar su nombre. Mientras la tonadillera continúa con su vida en su finca de Cantora y prepara una posible mudanza a Madrid, su ex pareja ha quedado relegada al olvido.

Por su parte, Isa Pantoja, hija de la cantante, ha reaccionado con sorpresa y tristeza ante la noticia, afirmando: "Fue la mejor época de mi vida". Cabe recordar que, en una de sus últimas entrevistas, el exalcalde señaló a Isabel Pantoja como responsable de muchos de sus problemas, pero la artista, fiel a su estilo, ha preferido no responder y seguir adelante con su vida.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es