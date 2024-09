Ancelotti: "Hemos tenido problemas de solidez"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que su equipo ha tenido "problemas de solidez" en el inicio de la temporada, pero se mostró convencido de que encontrará regularidad en los resultados por "la actitud mental de los futbolistas".



El Real Madrid enlaza 38 jornadas ligueras sin perder, la segunda mejor marca de la historia de LaLiga por detrás de las 43 que firmó el Barcelona de Pep Guardiola.



"Si los comparamos (esos récords) son bastante distintos. Uno está focalizado en la victoria y otro en no perder. Hemos tenido una racha mucho más larga ahora que ha significado mucho éxito porque a veces los empates pueden ser buenos para estar invicto, pueden ayudar mucho", defendió.



"Siempre pienso del fútbol que si no se puede ganar, no hay que perder. Un empate, a veces, te da mejor sensación que una derrota y la derrota te da oportunidad para mejorar. El éxito del año pasado, ganar Liga y 'Champions' fue por la solidez, la continuidad, compitiendo siempre. Ha sido y es espectacular, aunque en este inicio hemos tenido problemas en solidez. La vamos a encontrar porque la actitud mental de los futbolistas es muy buena", añadió.



El técnico madridista puso en valor la mejoría de su equipo en los últimos encuentros al asegurar que está "empezando a tener una buena dinámica", que desea extender ante el Alavés en el Santigo Bernabéu antes de encarar el derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. "Creo que vamos a estar mejor en los próximos partidos", afirmó.



No desveló Ancelotti si la primera suplencia por rotación de Kylian Mbappé llegará ante el Alavés y el estreno como titular de Endrick, tras asegurar que el brasileño lo sería en un partido de la semana antes de enfrentarse al Espanyol, en el que fue suplente.



"Lo veréis mañana, la alineación no la doy pero es un momento que hay que rotar. Lo estamos haciendo, hay jugadores frescos que no han jugado como Vinícius, Ferland, Rüdiger o Lucas Vázquez. Ellos tienen más oportunidad", opinó.



"La posición de Endrick es bastante clara, no al cien por cien porque los pocos minutos que ha jugado también lo ha hecho en banda derecha como extremo y lo ha hecho bien porque trabaja y está motivado. Para mí es un delantero centro que también puede jugar en banda y puede aprovechar para jugar minutos ahí", agregó.



Además, aseguró que Endrick debe de "ser paciente" porque tiene 18 años y compite por minutos con los mejores delanteros del mundo. "Lo entiende perfectamente porque entrena todos los días con los mejores, sabe cuál es su rol y su papel. Está ganando muchas posiciones por su profesionalidad. Pese a ser muy joven, es muy maduro".



Por último, reivindicó las diferentes caras que tiene su equipo como respuesta a los que han criticado el juego.



"Lo que más llama la atención es que el Real Madrid estos años no ha tenido una sola identidad, ha hecho las cosas bien, defendiendo bien con bloque bajo, con transiciones muy rápidas en algunos partidos, manejando la posesión en otros... el hecho de no tener una identidad clara le hace pensar a algunos que no tenemos juego. La verdad, no tenemos uno, tenemos muchos", sentenció.

