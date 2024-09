De la Fuente: "Las lesiones son el drama del futbolista"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, dijo este lunes que "ser futbolista es una actividad de riesgo, las lesiones son el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección".



Cuestionado por la gran carga de partidos que afrontan los futbolistas profesionales, De la Fuente explicó a Carlos Herrera en la Cope, que "hay muchísimos partidos, pero cuando se confeccionan los calendarios nadie pone pegas, todo les parece muy bien, empiezan los calendarios, vamos a jugar tantos partidos, antes en julio, en agosto, en junio se saben los partidos que va a haber la temporada siguiente".



En cualquier caso, explica De la Fuente "los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los que juega con la selección representan el 3%".



De la Fuente puso de relieve la calidad y el compromiso de sus internacionales y al ser preguntado por si este equipo actual puede ser campeón del mundo, indicó que España tiene opciones "porque hay equipo para competir con todo". "Hemos ganado algo importante, pero lo más destacado es cómo se ha conseguido. Con una cohesión de grupo. Sin un solo problema. Eso es lo que a mí me hace sentirme más orgulloso; con un fútbol fantástico y ganando todos los partidos. Algo que no se había conseguido nunca", añadió.



"Conozco a los futbolistas muy bien. Hemos ganado en diferentes categorías. El drama es de muchos profesionales. De diferentes medios. Que no conocían a Cucurella, no conocían a Fabián. Ese es el drama. Yo sabía el potencial de los futbolistas y algunos han sido desconocidos antes de haber llegado a España. Y yo tengo la ventaja de conocer esta materia prima. Sabía que no iban a fallar", explicó Luis de la Fuente.

