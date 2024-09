Tebas: "La huelga puede ser real. Está en peligro la salud y la industria del fútbol"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que una huelga de futbolistas "puede ser real", por las conversaciones mantenidas con el sindicato internacional, FIFPRO, y porque la creación de nuevas competiciones pone "en riesgo la salud de los jugadores y la industria del fútbol".

"Los sindicatos y las ligas estamos bastante unidos. No se puede seguir con nuevas competiciones como se está haciendo. Ponen en peligro la salud de unos jugadores y el ecosistema de una gran mayoría jugadores. El riesgo es latente, cercano y más aún con obligaciones de competiciones sin pensar qué pasa con los efectos de la industria del fútbol", afirmó.

Tebas sostuvo en su intervención en el Fórum Europa, este lunes en Madrid, que esta situación "está creando diferencias en las ligas nacionales entre los que más ganan y los que menos ganan y diferencias competitivas que conllevan a la muerte económica poco a poco de las ligas naciones de fútbol".

En su opinión, "los ingresos se trasladarán de las competiciones nacionales a estas 'supercompeticiones'; irán a una serie de clubes que los entregarán a sus jugadores; la industria tendrá menos puestos de trabajo y los clubes pequeños medianos perderán dinero".

"Con el reciente formato de 'Champions' ya estamos notando que en algunos países los derechos de las ligas pierden dinero, en España se ha mantenido, pero estos formatos de supercompeticiones dañan la industria", insistió antes de referirse a asuntos como la Superliga, su enfrentamiento con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el problema de la piratería para la industria del fútbol.

"Con Florentino Pérez no es un tema personal, es un tema de modelos culturales"

Tebas mantuvo que sus discrepancias con el presidente blanco se deben de a la defensa de modelos distintos y recordó que LaLiga tiene más de cien denuncias del Real Madrid porque "no pueden ganar democráticamente", ya que en esta el voto es secreto.

"No se va a cejar en el empeño. La mayoría de los clubes "quiere el modelo fuerte, de venta centralizada y no el de la Superliga", algo que "dicen todos los gobiernos de Europa menos el español", y destacó que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia no es una estimación total de la denuncia de la empresa promotora contra la UEFA y la FIFA.

"Hay cosas positivas en esa resolución. Yo no estoy de acuerdo en algunas cosas con UEFA y FIFA, ellos hacen el calendario, te llaman, te preguntan y dices no estoy de cuerdo y te dicen: 'vale, hasta luego'. Lo que dice la sentencia es que en esa posición de monopolio deben acordar con los otros actores del fútbol".

"El 40% de la población española piratea"

Javier Tebas alertó también del grave problema que la piratería supone para el fútbol y desveló que en España un 40% de la población piratea, según un último informe europeo, a la vez que anunció la presentación de querellas criminales de la patronal española contra Google tanto en España, como en Ecuador, Brasil y Francia, similares a la que ha ganado en Argentina.

"En los últimos dos años, las clubes españoles han dado 200 millones de euros para que el CSD lo distribuya entre deportistas de élite y acontecimientos. Si no lo solucionamos este ingreso iría a la mitad, habría reducción de salarios. En Europa hay más de 50.000 jugadores y más de 2.000 clubes, todos se están viendo afectados. En la piratería intervienen muchos actores. Las grandes tecnólogicas tienen que intervenir y dejar de colaborar con la piratería porque ganan dinero", advirtió.

En este sentido, detalló que en agosto de 2023 denunciaron a Google 140 aplicaciones piratas, que fueron retiradas de 'play store' pero mantenidas en los teléfonos. "A los 15 días de esas denuncias, hubo solo en España 800.000 descargas piratas en Android. En Argentina hemos ganado y lo que la justicia obliga a es a retirarlas de los móviles", agregó.

