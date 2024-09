El FC Barcelona puede sustituir a Ter Stegen por lesión de larga duración sea portero o no

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que el Barcelona podría reemplazar al portero alemán Marc-André Ter Stegen con otro jugador, sea guardameta o no, si se confirma que sufre una lesión de larga duración, ya que los clubes aprobaron incluir esta opción en la normativa de control económico.



"Cuando hay una lesión por larga duración puede hacerlo por el mismo importe que puede tener el jugador lesionado. Puede ser portero o no. Es la norma que se trabajó con los clubes, que no estaba en las primeras versiones del control económico", dijo en su intervención este lunes en el Fórum Europa tras la posible lesión en el tendón rotuliano de Ter-Stegen.



Tebas opinó que "se exagera mucho con la situación económica del Barcelona" y aseguró que "es mejor que hace dos años y será mejor dentro de dos". "No hay manga ancha, se dice para desprestigiar a LaLiga y al juego limpio financiero", dijo.



Cuestionado sobre la investigación del caso Negreira y el papel del Barcelona, Tebas recordó que LaLiga fue la primera que lo denunció ante la Fiscalía, porque ya había prescrito deportivamente y "lo más importante para lavar la imagen es actuar para trabajar contra esa lacra".



"Hasta la fecha de hoy no hay prueba alguna de que se haya pagado a los árbitros, hay una línea de investigación, pero no hay compra de árbitros. Ha habido una conducta irregular del Barcelona desde luego, en la creencia de que ha habido un pago para influir en la lista de ascensos y descensos de los árbitros. Eso es corrupción deportiva, pero la condena es mucho menos que por comprar árbitros", subrayó.

