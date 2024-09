Innovación en el campo: un robot cuadrúpedo para monitorizar cultivos en tiempo real

La Universidad de Córdoba ha comenzado las pruebas con un robot cuadrúpedo de la empresa estadounidense Boston Dynamics para realizar tareas de seguimiento y monitorización de cultivos.



La iniciativa, pionera en Europa y realizada por el grupo de investigación Teledetección Aplicada a Agricultura de Precisión (AGR-124) en el marco del proyecto HIBA+, pretende avanzar en la transformación digital de la cadena agroalimentaria, según ha informado este lunes la Universidad de Córdoba en un comunicado.



Para ello, el robot, también llamado plataforma robótica terrestre SPOT, se encargará de capturar datos LiDAR, una técnica de teledetección del Instituto Geográfico Nacional de España y de acceso abierto que proporciona información tridimensional del terreno gracias a un láser.



Los datos de LiDAR, tanto multiespectrales como termográficos, y el uso de Inteligencia Artificial permitirán "tomar decisiones informadas sobre el manejo de los cultivos a partir del conocimiento de su estructura, vigor o estado hídrico".



Estos datos "se combinarán con otros capturados mediante imágenes de satélite, plataformas aéreas no tripuladas y sensores de suelo, planta y aire que alimentarán una plataforma de datos".



De esta forma, la iniciativa pretende avanzar en la digitalización del campo y acercar las tecnologías a todos los agentes de la cadena de valor, y mostrar los beneficios del uso de plataformas de este tipo en el seguimiento y monitorización de los cultivos.



El proyecto HIBA para la consolidación y fortalecimiento de una red para la digitalización del sector agroalimentario de Espala y Portugal, comenzó su andadura con el proyecto Interreg POCTEP Hub Iberia Agrotech (2018-2023).



Ahora, continúa desde enero de 2024 en HIBA+, aprobado por la Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Interreg VI-A España – Portugal (POCTEP) 2021-2027, en la tercera convocatoria. Es una iniciativa liderada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, junto con otras once entidades.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es