El PP pide un plan nacional para formar a trabajadores de hostelería y restauración

El PP va a pedir al Gobierno que diseñe, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan nacional para formar a trabajadores del sector turístico, con especial refuerzo en la restauración y la hostelería, sobre todo en sala y cocina, destinado preferentemente a jóvenes y desempleados de larga duración.



El plan debería contemplar como aspectos claves el "dominio de lenguas extranjeras, digitalización, orientación al cliente, conocimientos culinarios de las diferentes regiones, control de gestión de la actividad hostelera mediante el uso de herramientas de inteligencia de mercado, sostenibilidad, etc.", según la iniciativa que ha registrado en el Congreso y a la que ha tenido acceso EFE.



Con ella, los populares llevarán al Congreso el debate sobre la falta de profesionales cualificados para conservar el liderazgo turístico de la Marca España en el medio y largo plazo.



Tras apuntar que el sector "debería asumir unos mejores niveles de cualificación y condiciones laborales globales más atractivas que durante las décadas anteriores", la proposición no de ley señala que ese "Plan Nacional para la formación y reciclaje profesional de calidad del sector turístico" debería responder a las "necesidades reales que demandan los subsectores y empresas turísticas".



Según datos de junio, en el sector turístico hay 2,9 millones de trabajadores, que representan el 13,6 % del total de afiliados en la economía nacional.



No obstante, la Confederación Empresarial de Hostelería de España estima que la mitad de los puestos de trabajo en hostelería se han quedado sin cubrir durante las dos últimas campañas de verano.



Desde el sector recuerdan que durante la pandemia se produjo un trasvase de trabajadores hacia otros ámbitos productivos y que, tras la vuelta a la normalidad, estos no regresaron para cubrir todas las vacantes.



Esto supone que la falta de personal "formado adecuadamente y motivado" está produciendo una alta tasa de rotación en las empresas del sector, lo que se une a la dificultad para encontrar alojamiento asequible en las zonas costeras, explica el grupo popular, que urge al Gobierno a abordar este "problema estructural" que, a su juicio, afecta a todos los puntos de la geografía española.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es