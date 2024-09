El Unicaja se hace con su primera Supercopa tras derrotar al Real Madrid

El Unicaja de Málaga frenó al Real Madrid, ganador de las seis ediciones anteriores de la Supercopa, y se llevó su primer trofeo en este torneo al vencer por 80-90 en la final disputada en el Palacio de los Deportes de Murcia.



Kameron Taylor fue elegido MVP de la competición, tras contabilizar 22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias para 29 de valoración en la final, a la que los andaluces llegaron después de haber superado el sábado por 78-84 al UCAM Murcia CB.



El encuentro arrancó con un 0-12 del Unicaja, muy sólido y aprovechando las cuatro pérdidas de balón de su rival en ese inicio. Dos tiros libres de Facundo Campazzo abrieron la lata para los blancos pero el conjunto entrenado por Ibon Navarro estaba desatado. Un 3+1 de Taylor supuso el 5-19 en menos de cuatro minutos. La máxima renta verde llegó a ser de 17 tantos (13-30 tras un triple de Jonathan Barreiro y 15-32 después de un enceste de Melvin Ejim).



Chus Mateo, quien no pudo contar con Mario Hezonja, con fiebre, movió su banquillo en busca de la reacción que no terminaba de llegar en un primer cuarto dominado claramente por los de Los Guindos, merced a su buena defensa y a su mejor ataque. Eso sí, los blancos al menos recortaron algo su desventaja para cerrar el periodo a 13 (19-32).



El intercambio de canastas hizo que la diferencia se estabilizara. El Madrid se situó a 10 (30-40) pero el cuadro andaluz, que tuvo las novedades de Killian Tillie y David Kravish con respecto a su partido ante el UCAM, siguió resistiendo con solvencia. Los blancos, a base de tiros libres, como ayer ante el Barça, y tras una técnica señalada a Ibon Navarro se situó a uno (43-44 después de un triple anotado por Dzanan Musa).



Eso ocurría mientras en la grada se coreaba eso de "¡manos arriba, esto es un atraco!". Era el grito de la afición que no apoyaba al Madrid. Al descanso se llegó con 19 tiros libres lanzados por parte de los blancos y con sólo cinco por su oponente y el Unicaja todavía iba por delante (45-49). Taylor, con 16 tantos, era el principal peligro malagueño y en el bando contrario era Gaby Deck el máximo encestador con 10.



El choque se reanudó con el Madrid otra vez negado. Sólo dos puntos en seis minutos y otra vez un +14 para el Unicaja (47-71 tras un triple de Nihad Djedovic). Campazzo, con un 3+1 salió al rescate y Sergio Llull logró otro tiro libre en una acción de cinco puntos como consecuencia de una falta técnica señalada a los de Málaga.



Kendrick Perry siguió a lo suyo y su equipo lo agradeció (55-68) pero un 8-0 de parcial en los compases finales del tercer cuarto dejaron un 63-68 con diez minutos por jugar.



El coraje de Usman Garuba revitalizó al conjunto blanco (73-74 en el minuto 36). Sin embargo, dos triples seguidos de Tyler Kalinoski y Taylor abrieron de nuevo una brecha importante menos de 60 segundos después (73-80).



El propio Kalinoski y Yankuba Sima certificaron la victoria cajista con tiros cercanos y el choque acabó con festival malagueño en la pista y en las gradas del Palacio de los Deportes de Murcia. Tumbar al Madrid lo merecía.



Ficha técnica:



80. Real Madrid (19+26+18+17): Campazzo (19), Rathan-Mayes (2), Musa (8), Garuba (6) y Tavares (7) -cinco inicial-, Abalde (3), Deck (13), Ibaka (3), Llull (12), Feliz (7) y Ndiaye (-).



90. Unicaja de Málaga (32+17+19+22): Perry (16), Kalinoski (10), Barreiro (5), Ostekowski (2) y Sima (14) -cinco inicial-, Ejim (4), Taylor (22), Alberto Díaz (2), Carter (2), Djedovic (5), Killian Tillie (2) y Kravish (6).



Árbitros: Carlos Peruga Embid, Sergio Manuel Rodríguez e Iyán González Gálvez. Eliminaron por cinco faltas personales a Perry, del Unicaja (m.38).



Incidencias: Final de la XXV Supercopa Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.500 espectadores que llenaron las gradas. La animación incluyó en el descanso la actuación del grupo murciano Viva Suecia.

