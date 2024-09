Más de 2.500 migrantes han llegado a las costas canarias en la última semana

Al menos 2.658 personas migrantes han llegado a las costas de Canarias en 41 embarcaciones en la última semana, del 16 al 22 de septiembre, la mayoría a las Lanzarote y El Hierro, según el recuento provisional realizado por la Agencia EFE a partir de las informaciones parciales facilitadas por los servicios de rescate y de atención.



Entre los migrantes atendidos, de origen subsahariano y magrebí, hay un mínimo de 86 menores de edad, algunos de ellos bebés, así como 115 mujeres.



Aunque han sido necesarios algunos traslados a centros sanitarios por distintas patologías, no se ha comunicado ningún caso grave ni fallecimiento en estos días, en los que ha habido desembarcos en seis de las siete islas principales, todas menos La Palma.



La semana ha sido frenética para Salvamento Martímo, sobre todo el miércoles 18 de septiembre, donde se contabilizaron catorce embarcaciones y 833 personas rescatadas en un solo día.



El lunes, el día más tranquilo, llegó solamente un cayuco a El Hierro con 67 personas, pero el martes fueron 182, el miércoles las 833 mencionadas, el jueves 452, el viernes 496, el sábado 328 y este domingo se han contabilizado 300 personas solamente durante la mañana.



Lanzarote ha sido la isla donde más llegadas se han producido, tanto en embarcaciones como en personas, con 1.010 migrantes en 18 barcas, muchas de ellas neumáticas.



La isla llegó al punto de saturación en la atención a las personas migrantes, de modo que los ocupantes de tres de las embarcaciones localizadas en su cercanía fueron desembarcadas en Fuerteventura, donde se contabilizaron a lo largo de la semana 227 personas en cuatro rescates.



La segunda isla en numero de personas migrantes fue El Hierro, con 952 personas distribuidas en once cayucos, entre ellas un mínimo de 34 menores, de ellos 16 desembarcados en el rescate de este domingo.



Los recursos para la atención a los menores migrantes no acompañados en El Hierro están ya saturados, lo que llevó a la comunidad autónoma a trasladar a 18 menores a otras islas, tras recogerlos la Policía Canaria del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde son custodiados los adultos.



La situación de los menores no acompañados que atiende el Gobierno de Canarias, unos 5.500, será objeto de negociaciones de nuevo esta semana entre el Gobierno de España y el PP, después de que el Congreso rechazara en julio con los votos del grupo popular (y de Junts y Vox) su distribución por otras comunidades autónomas y tras la paralización por la justicia del protocolo de atención dictado por el ejecutivo regional, formado por CC y PP.



Después de Lanzarote y El Hierro, es la isla de Tenerife a la que más migrantes han llegado, 291 personas en cinco embarcaciones según el recuento provisional y no oficial realizado por la Agencia EFE.



A Gran Canaria han llegado o por sus propios medios o rescatadas 122 personas en dos embarcaciones, aunque hay en estos momentos un rescate en marcha, al igual que otro en aguas próximas a Fuerteventura.



A la isla de La Gomera llegó una sola embarcación esta semana con 56 personas.

