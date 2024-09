El DNI permanente con año de caducidad 9.999 fue rechazado en una frontera europea

Los DNI que se emiten en España para los mayores de 70 años, con validez permanente, tienen como fecha de caducidad el año 9.999. Estos documentos de identidad ya han generado dificultades en el acceso a algún país europeo, según publica la agencia Infoperiodistas.



En un control rutinario de un país nórdico, el policía del puesto fronterizo no dejó pasar a un ciudadano español con su DNI permanente, al cuestionar que el documento contenía una obvia falsedad documental. Por suerte, en pleno desconcierto del grupo con el que viajaba, el ciudadano afectado recordó que también llevaba el pasaporte, documento con el cual pudo pasar el control sin objeción alguna.



En la mayoría de países europeos no existe la perpetuidad de los documentos de identidad a partir de una cierta edad avanzada. Puede entenderse que si un funcionario en vez de leer en la casilla correspondiente el concepto "validez permanente" -como antes también se hacía en España- se topa con que alguien le ha otorgado a un ciudadano nada más y nada menos que ocho siglos de probabilidad de vida, acabe teniendo ciertas dudas, según apunta la agencia Infoperiodistas.



La ocurrencia parece proceder de una iniciativa informática un tanto estrambótica, que otorga un principio de inmortalidad a todos los españoles al cruzar el umbral de los 70 años. Ello puede crear más problemas puntuales en otros ámbitos y es trascendente, en tanto hay unos seis millones y medio de españoles que están entrando o ya están dentro de esta franja de edad, y que reciben estos DNI permanentes.



Hace algún tiempo, según recoge la agencia Infoperiodistas, también se detectaron problemas con estos DNI, cuando algunos ciudadanos querían entrar en la página de Hacienda para obtener su número de referencia, porque el sistema no reconocía una fecha de caducidad en los DNI del 01-01-9999.

