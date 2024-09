El recorte de la anchoa en el Golfo de Cádiz a debate el lunes en la UE

Los ministros de Pesca de los Estados miembros, reunidos en un Consejo, así como los eurodiputados de la Comisión pesquera del Parlamento Europeo, mantendrán un doble debate el lunes sobre la propuesta de Bruselas de reducir las cuotas de anchoa en el Golfo de Cádiz para 2024 y 2025.



Por un lado, el asunto se abordará el lunes por la mañana entre los ministros europeos, después de que España haya introducido el punto en el orden del día del Consejo.



El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expondrá su "absoluto rechazo" a la propuesta que, según explicó hace unos días, ignora el componente socioeconómico de la pesquería de la anchoa, contradiciendo una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.



España reiterará su compromiso con la sostenibilidad y argumentará que la propuesta contiene alguna cuestión discutible desde el punto de vista jurídico, como la prohibición de que los Estados miembros puedan hacer intercambio de cuotas.



Fuentes diplomáticas explicaron que, en la práctica, la propuesta comunitaria supone una reducción de las cuotas que llevaría al cierre de la pesquería "prácticamente inmediato" y obligaría a la flota a estar amarrada en puerto hasta junio del próximo año.



El Ministerio español de Agricultura está "muy activo" y quiere llevar el tema a "todos los frentes" posibles para "hacerse escuchar", añadieron.



Además, España considera que la propuesta se produce en un momento inoportuno, cuando se está a la espera de que el Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, por su denominación en inglés) emita un informe sobre la situación de la población de anchoa.



Planas ha reiterado el compromiso inequívoco de España con la gestión sostenible de las pesquerías.



Pero subraya que el reconocimiento de la sensible situación biológica de la anchoa no exime de velar también por salvaguardar los pilares social y económico de la sostenibilidad, como establece la Política Pesquera Común.



El objetivo en el Consejo será que los otros Estados miembros "tomen conciencia" de la situación, con el fin de intentar revertir la propuesta, según las mismas fuentes.



Por otra parte, el asunto se tratará también el lunes por la tarde en la Comisión de Pesca de la Eurocámara, que además abordará las oportunidades pesqueras para ciertas reservas en el Báltico para 2025.



Además de la anchoa, el Consejo de ministros del lunes servirá, por otra parte, para abordar asuntos en el ámbito de agricultura, y en particular la situación de los mercados agrícolas después de la invasión de Ucrania por Rusia y para pasar revista a los planes estratégicos nacionales de la Política Agrícola Común (PAC).

