Javier Bardem se enfada en un acto por deseo póstumo de Bigas Luna y con jamón de Huelva

Aprovechando su estancia en Donostia por el Festival de Cine de San Sebastián estaba previsto que Javier Bardem asistiese a un acto de lo más emotivo en la mañana de este sábado, 21 de septiembre, para homenajear a Bigas Luna.

Y es que, poco antes de fallecer, Bigas Luna expresó el deseo de que los protagonistas de su película 'Jamón, Jamón', con los que mantenía una relación excepcional, conocieran el que, a su juicio y tal como expresó públicamente, era el auténtico jamón, jamón: el producido en la serranía de Huelva por la pequeña empresa familiar Dehesa Maladúa a partir de la crianza de ejemplares de Manchado de Jabugo, una estirpe de cerdo ibérico en peligro de extinción.

Sin embargo, algo no ha salido como esperaba el actor, ya que no era conocedor de que el acto en memoria de Bigas Luna tuviese una función promocional.

"Esto se llama encerrona, lo has conseguido, es una pena porque al final estamos aquí para honrar a Bigas Luna, con lo cual, hagamos lo que tenemos que hacer, que me tengo que coger un avión, era cuestión de cinco minutos y has hecho una comparecencia mediática", expresaba Bardem.

En un sencillo acto, la hija de Bigas Luna, Betty Bigas, ha cumplido ese deseo este sábado, en el salón Ibaia del Hotel María Cristina, haciendo posible que Javier Bardem y Jordi Mollà conozcan el jamón producido por el amigo de su padre Eduardo Donato, fundador de Dehesa Maladúa.

