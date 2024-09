Osasuna se hace fuerte en El Sadar

Osasuna se logró este sábado tres valiosos puntos en El Sadar (2-1) para seguir invicto en su estadio en LaLiga EA Sports a costa de una UD Las Palmas que no conoce la victoria en el comienzo liguero.



Duelo de necesidades para una UD Las Palmas sin victorias en su casillero y que visitaba un Sadar en el que Osasuna contabilizaba dos partidos ganados y un empate, por lo que el reto para los de Carrión se antojaba de una magnitud considerable.



El primer aviso llegó por parte del cuadro visitante. Fábio Silva recortó a Catena dentro del área para rematar a las manos de Sergio Herrera. Las Palmas buscó los desmarques de sus hombres más rápidos, como un Moleiro que no supo resolver con efectividad un clarísimo uno contra uno frente al portero.



Osasuna empujó hacia la meta rival con más corazón que fútbol. Bryan centró desde su banda para que Herzog, en un intento de despeje, estrellase el esférico en el poste de su propia portería. Gol anulado a Boyomo por mano antes del primero de la tarde.



Budimir cayó dentro del área por agarrón de Marmol que tuvo su inicio fuera de la zona de castigo. El croata recogió el balón para hacer el 1-0 desde los once metros, aunque la alegría duró bien poco. Un minuto después, Moleiro puso el empate con un plácido remate de cabeza en el segundo palo tras centro de Sandro.



La segunda mitad comenzó con doble susto para los intereses locales. El portugués Silva vio su tanto anulado a los pocos segundos por fuera de juego. Acto seguido, el mismo jugador cruzó demasiado su disparo, rozando el palo derecho de Herrera.



Pase al hueco de Rubén García para que Aimar se orientase hacia su lado izquierdo antes de asegurar el gol con un remate de calidad. 2-1 y Osasuna se volvía a poner por delante cuando peor pintaban las cosas. Desde entonces, Las Palmas jugó con prisas por encontrar un gol rápido.



Las Palmas abandonó el esquema inicial para irse hacia arriba con Januzaj como jefe de operaciones. Moncayola fue un auténtico pulmón para los suyos, apareciendo en varias zonas de la medular, sirviendo faltas e incluso rematando cuando la acción se lo permitió.



El físico se fue reduciendo, y con él las ocasiones de gol. Raúl pudo poner la sentencia. Finalmente, Osasuna volvió a la senda del triunfo dejando atrás la derrota en Vallecas para seguir invicto en El Sadar.



- Ficha técnica



2 – Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Bretones (Juan Cruz, m. 88); Torró; Rubén García (Moi Gómez, m. 64), Moncayola (Pablo Ibáñez, m. 88), Aimar, Bryan (Peña, m. 64); Budimir (Raúl, m. 76).



1 – Las Palmas: Cillesen; Marvin (Viti, m. 50+1), Herzog, Mika Markol (Sinkgraven, m. 45), Álex Muñoz; Javi Muñoz, Essugo (Mata, m. 75), Kirian, Moleiro (Januzaj, m. 75); Sandro (Mcburnie, m. 46), Fábio Silva.



Goles: 1-0, M.40: Budimir de penalti. 1-1, M.42: Moleiro. 2-1, M.60: Aimar.



Árbitro: Díaz de Mera (Comité castellano manchego), asistido por Santaúrsula Aguado y Hernández Ramos. Mostró amarilla a Bretones y Peña por parte de Osasuna. A Sandro, Marmol y Marvin por parte visitante.



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar ante 19.043 espectadores.

