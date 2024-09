La Real Sociedad solo consigue sacar un punto en su visita al Valladolid

Una improductiva Real Sociedad, que dominó el juego en la segunda mitad, tuvo que conformarse con un solo punto (0-0) ante un Real Valladolid que se empleó a fondo en defensa y que también dispuso de ocasiones de gol.



Las alineaciones de ambos equipos sorprendieron, sobre todo la del cuadro blanquivioleta, con un joven Juma, que ha pasado de ser juvenil a jugar en el primer equipo en tiempo récord, en el centro de la defensa.



Además, Pezzolano añadió otros cuatro cambios, los mismos que realizó Imanol Alguacil, quien apostó por un equipo mucho más ofensivo, en busca de una necesaria victoria, a la que también aspiraban los locales, para romper con la mala racha de resultados.



Fue el conjunto vasco el que dispuso de la primera ocasión para inaugurar el marcador, pero el disparo de Oskarsson lo sacó Cenk bajo palos, quien en esa estirada para evitar el gol se lesionó y tuvo que ser sustituido por David Torres, que debutaba así en esta temporada.



Justo en ese momento, la afición comenzó a gritar "directiva dimisión" y "Ronaldo, vete ya", pero Raúl Moro acalló esas críticas con una jugada individual en la que se zafó de varios defensores y lanzó un potente disparo que no halló portería.



Moro no decepciona nunca. Y a punto estuvo de marcar, pegado al poste derecho de la meta defendida por Remiro, pero el central rival impidió el disparo. Parecía que los vallisoletanos controlaban la pelota y generaban más ocasiones.



Pero en una salida de balón, Becker se hizo con el esférico y aprovechó su velocidad para situarse cara a cara con Hein. Lo que era un gol claro, fue evitado por Amallah, quien se lanzó con todo para impedir que se produjera el disparo.



Los txuriurdin dejaron claro que tenían mucho que dar y empezaron a crear problemas al Valladolid en los duelos, en los que su calidad era evidente, y sus llegadas al área local eran cada vez más peligrosas.



De hecho, ya en tiempo de prolongación de la primera mitad, Becker lograba disparar a bocajarro, pero Hein intervino para impedir el gol que hubiera roto el 0-0 inicial con el que se llegó al descanso.



Nada más reanudarse el choque, Moro se fue con Latasa, en un dos contra uno en el que las dudas y la lentitud permitieron a Aramburu bloquear el disparo. Esas son las ocasiones que, si se fallan, se acaban pagando caras en Primera.



Moro protagonizó otra contra que también desaprovechó, ya que su lanzamiento, dentro del área pequeña, se topó con un Remiro que le leyó las intenciones. Y mientras, la Real Sociedad iba añadiendo más leña a su caldera para hacerse dueña del juego.



Oyarzabal, nada más saltar al terreno de juego, tuvo en sus botas el gol, pero su disparo, desde la línea de penalti, se fue a las gradas. Y en otra jugada en la que hubo varios rechaces en el área pequeña, el balón no terminó en la red gracias a Juma.



También lo intentó, de nuevo, Becker con un disparo que repelió el larguero. Los vallisoletanos se habían salido del partido, algunos jugadores, visiblemente cansados, sin tensión. No pintaba bien para el conjunto blanquivioleta. El empate empezaba a ser considerado un buen resultado por los locales.



A pesar del último arreón del Valladolid, en el que se pidió penalti sobre Iván Sánchez y en el que Latasa tuvo una nueva oportunidad para marcar, el duelo finalizó sin goles.



- Ficha técnica:



0 - Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Juma (Cömert, m.78), Cenk (Torres, m.14), Lucas Rosa; Meseguer, Juric, Amallah (Kike Pérez, m.46); Machis (Iván Sánchez, m.78), Latasa, Moro (Sylla, m.78).



0 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (Pacheco, m.81), Sergio Gómez; Zubimendi, Sucic (Olasagasti, m.61), Turrientes; Take Cubo (Sadiq, m.81), Oskarsson (Oyarzabal, m.61), Becker.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité madrileño). Amonestó a los locales Juric (m.34), Luis Pérez (m.54), Lucas Rosa (m.58), Latasa (m.72), y a su técnico, Paulo Pezzolano (m.16), y a los visitantes Aguerd (m.1), Aramburu (m.53), Zubeldia (m.93) y Turrientes (m.94).



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio José Zorrilla ante 21.171 espectadores. Antes del inicio del encuentro se realizó un homenaje a la judoca vallisoletana Marta Arce, medallista en los Juegos Paralímpicos de París.

