El Cádiz espera aprovechar las dudas del Cartagena

El Cartagena, inmerso en dudas y situado en la penúltima plaza de la clasificación, persigue su primera victoria de la temporada en casa ante el Cádiz, que espera repetir triunfo como visitante para impulsarse en la tabla y ampliar a cinco jornadas la racha de partidos sin perder.



El encuentro lo encara el equipo dirigido por Abelardo Fernández con sólo tres puntos sumados, los que obtuvo ganando por 1-2 en Elda. Desde entonces disputó otros dos partidos y perdió ambos, por 0-1 frente al Levante y por 1-0 en su visita al Real Oviedo.



Así pues los blanquinegros llevan dos semanas, ya casi tres, sin marcar y sin puntuar y eso propicia que en la tabla tan sólo aparezcan por delante del colista, un Tenerife que únicamente lleva un punto y ya cambió de entrenador.



El puesto de Abelardo no corre peligro por ahora a tenor de lo que este viernes dijo el presidente del club, Francisco Belmonte, quien habló de "confianza máxima" en el técnico gijonés, aunque al mismo tiempo demandó una reacción por parte del equipo.



Este sábado el propio Abelardo le tomó la palabra en la rueda de prensa que ofreció. "Estamos con muchas ganas de volver a jugar en nuestro estadio y de conseguir una victoria que sería importante", declaró.



Para este choque Abelardo mantiene las bajas en defensa de Alcalá, Kiko Olivas y Verdú y todo hace indicar que se mantendrá intacta la línea defensiva, si bien podría haber cambios de centro del campo hacia adelante con posibilidades de que Lucas "Pocho" Román aparezca en la banda derecha del ataque.



Por su parte, el Cádiz, que en su estadio está atascado y no ha conseguido ninguna victoria en sus tres comparecencias ligueras, espera aprovechar el mal momento del Cartagena para repetir triunfo a domicilio.



Los gaditanos ganaron su único partido lejos de su terreno de juego, en el estadio Nuevo Castalia al Castellón, por un rotundo 1-3.



El conjunto que entrena Paco López quiere ver el vaso medio lleno y quedarse con que no pierde un partido desde la primera jornada y no con el hecho de que sólo ha ganado un encuentro en las cinco jornadas transcurridas de Liga.



Cuatro partidos seguidos sin perder lleva el Cádiz, que tras caer en la primera jornada frente al Zaragoza (0-4) ha ganado al Castellón y empatado frente al Levante (1-1), Tenerife (2-2) y Racing de Ferrol (0-0).



Paco López tiene las bajas de los lesionados Óscar Melendo y Roger Martí pero tampoco podrá contar con el delantero Carlos Fernández, que acaba de comenzar a entrenarse con sus compañeros después de una larga convalecencia.



Melendo y Fernández, los dos últimos fichajes del Cádiz en el mercado veraniego, no han podido debutar aún, mientras que Roger únicamente tuvo minutos en la primera jornada liguera y después cayó lesionado.



- Alineaciones probables:



Cartagena: Pablo Campos; Aguirregabiria, Jorge Moreno, Sipcic, Vukcevic; Musto, Andy, Sergio Guerrero; Pocho Román, Jairo y Gastón Valles.



Cádiz: David Gil; Iza Carcelén, Fali, Chust, Matos; San Emeterio, Escalante, Alcaraz, Sobrino, Ontiveros; y Ramos.



Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano).



Estadio: Cartagonova.



Hora: 16.15.

