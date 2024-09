El seguimiento de la huelga de las ITV sigue el tercer día en un 61 %, según la Junta

El seguimiento de la huelga de las ITV convocada por los sindicatos en las ocho provincias andaluzas ha alcanzado el 61,33 % en su tercera jornada, datos de la Junta que reflejan un aumento mínimo respecto a las protestas de este viernes.



En un comunicado, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha señalado que la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), adscrita a la Consejería, ha cifrado en 450 el número de trabajadores efectivos en la segunda jornada de huelga.



Estas cifras representan un seguimiento de la huelga del 61,33 %, frente al 61,29 del viernes y el 56,35 % de la primera jornada de movilizaciones, y excluye las ausencias justificadas, vacaciones, baja o asuntos propios.



Los datos contemplan solo la plantilla que está dada de alta los sábados, que supone un turno de mañana con horario de 8:00 a 13:00 horas, y excluyen a los jefes de área y jefes de estación, que no trabajan los sábados.



El mayor porcentaje de seguimiento de la protesta respecto a la plantilla efectiva ha sido en Málaga (79,80 %), provincia seguida de Sevilla (73,33 %), Cádiz (66,67 %), Jaén (55,88 %), Huelva (54,17 %), Almería (52,50 %), Córdoba (48,98 %) y Granada, de lejos la provincia con menor seguimiento, un 18,75 %.



Según la Junta, Veiasa ha adaptado medidas para minimizar las molestias entre los usuarios como el envío de un SMS de cancelación de citas y contactos para volver a programarlas.



Además, si algún usuario con cita acude a pasar la ITV pero no puede completar la inspección, podrá pedir un certificado de cancelación que tendrá validez para justificar la situación y las bonificaciones previstas no se verán afectadas.



La huelga, convocada por UGT y CCOO, busca forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo para unos 2.000 trabajadores en Andalucía.

