Carmen Borrego desvela el comentario de Paola Olmedo antes de irse a 'Supervivientes'

Solo hubo un momento de la noche en el que Carmen Borrego se derrumbó escuchando a su hijo en '¡De viernes!': cuando el joven hablaba de la buena relación que mantiene con su prima, Alejandra Rubio. La colaboradora de televisión expresaba su tristeza al ver que "todo el mundo es bueno menos yo".

Sin embargo, la hermana de Terelu Campos hizo una confesión que nadie esperaba y que arroja luz a lo que podría haber sido uno de los motivos por el que su hijo haya querido distanciarse de ella: Paola Olmedo.

Aunque en un primer momento no estaba decidida a contarlo, Carmen desveló que una semana antes de marcharse a 'Supervivientes', su hijo y Paola le dejaron al bebé en casa para que ellos pudieran disfrutar de una cena.

Una vez en casa, hablando de su marcha al reality, Paola le dijo a José María que el que tenía que haber decidido irse a Honduras era él porque necesitaban dinero para comprarse una casa. Un comentario que desencajó completamente a Carmen y por el que no entendió, semanas más tarde que anunciaran su separación.

Además, durante los cortes emitidos de la entrevista de José María, este aseguró que el anuncio de la separación lo hicieron de forma conjunta porque Paola le dijo: "Esto se va a hacer contigo o sin ti" y por eso decidió salir con ella.

Un reflejo del interés económico que tendría Olmedo de irrumpir en los medios de comunicación y que Carmen empezó a olerse desde que esa noche comentase eso en su casa.

NOCHE COMPLICADA

Noche complicada para las Campos, sobre todo para Carmen Borrego, que ha tenido que escuchar por primera vez a su hijo, José María Almoguera, dar una entrevista para '¡De viernes!' hablando del distanciamiento que tiene con ella y con toda su familia.

"Estoy convencida de que mi hijo esta noche hará justicia conmigo como madre", comenzaba diciendo Carmen desde plató antes de escuchar las declaraciones de su hijo y, acto seguido, se marchaba con Beatriz Archidona a una sala privada para verlo con atención.

José María ha asegurado que "se ha malinterpretado todo lo que he dicho" en la última entrevista y que no quiere "iniciar una guerra, solo he contado mi historia, no he hablado mal de ella ni lo voy a hacer nunca, no es mi intención".

Además, ha justificado que "esto no lo he hecho por necesidad", pero se ha visto en la obligación porque "me he sentido muy solo durante mucho tiempo y es lo que me ha dolido". Eso sí, el joven ha dejado claro que "no cierro la puerta nunca a nada, pero ahora mismo necesito trabajar en mí".

Sin embargo, José María considera que su familia ha tomado partido en este conflicto familiar porque "al que se pone de mentiroso es a mí" y ha asegurado que "el duelo lo llevamos todos, pero no lo he llevado delante de cámara".

ASÍ HA CONTADO CÓMO FUE SU INFANCIA Y LA RELACIÓN CON SU MADRE

"No me acuerdo de la separación de mis padres, era un niño" ha explicado José María, pero además ha afirmado con contundencia que "mi madre no es cuestionable como madre y en mi infancia ha sido una madre maravillosa".

En cuanto a cuándo comienza el distanciamiento, el joven se remonta a años atrás cuando su madre ha permitido "cierto tipo de humillaciones y vejaciones" en su puesto de trabajo, como el famoso "tartazo recién operada", algo que "yo no lo hubiese soportado... en su puesto de trabajo le estaban humillando y vejando".

PAOLA OLMEDO Y SU RUPTURA

José María ha desvelado que la exclusiva que hizo junto a su exmujer anunciando su separación se hizo porque "me dijo 'esto se va a hacer, contigo y o sin ti'" y, además, ha arrojado luz al inicio del conflicto con su madre: la portada anunciando que iba a ser abuela.

"Decidimos que no había que hacerlo" ha confesado el entrevistado, algo que no concuerda con la versión de Carmen, que siempre ha defendido que siguió adelante con su consentimiento y porque había un contrato. Sin embargo, José María ha afirmado que "mi madre lo hizo sabiendo que no queríamos hacerla".

En cuanto a los audios de Paola criticando a su madre, el entrevista no ha dudado en afirmar que se utilizaron "manipulados para hacer una mella familiar" y, echando la vista atrás, ha asegurado que hay momentos en los que su madre "podía haber echado un paso atrás".

LA FAMOSA PORTADA QUE ROMPE LA RELACIÓN ENTRE MADRE E HIJO

"Me enfado por la exclusiva" ha asegurado José María sobre la entrevista que hizo su madre anunciando que iba a ser abuela, ya que "queríamos que no se hiciera porque no era el momento y no me creo que no se pudiera pasar".

A partir de ahí, el joven entiende que "es el momento en el que el personaje se come a la madre" y, además, ha aclaro que su madre le entrega un dinero en Navidad pero "yo no lo entendí como parte de la exclusiva, lo entendí como un regalo de Navidad".

Tanto es así que José María le dijo a su madre "'coge, abre una cuenta para tu nieto y metes ahí el dinero'", pero ella no lo hizo y eso también le sentó mal.

Por último, el nieto de María Teresa Campos ha asegurado que "como personaje siento indiferencia, pero madre solo hay una" y que "echo de menos a la madre de cuando tenía 20 años, no a la de estos últimos años"... por lo que tampoco cierra, cuando él esté bien, a una reconciliación.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es