Penélope Cruz y Javier Bardem, derrochando complicidad en el Festival de San Sebastián

La alfombra roja del Kursaal de Donostia se viste de gala para celebrar la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, un certamen que premia el talento cinematográfico de España, cuya alfombra roja es uno de los eventos más esperados en todo el año.

Uno de los posados más aclamados ha sido el que han protagonizado Javier Bardem y Penélope Cruz, que han llegado juntos y cogidos de la mano derrochando complicidad y elegancia.

El actor recoge este año el Premio Donostia que no pudo recoger el año pasado debido a la huelga de actores de Hollywood y no ha dudado en asistir a este eventazo con el mayor apoyo de su vida, su mujer, que ha vuelto a brillar ante las cámaras.

Para dicha ocasión, Penélope ha elegido un vestido de encaje blanco de corte sirena, con un llamativo lazo en el escote en color negro con una camelia central, icónica de la firma Chanel.

La actriz española no ha sido la única que ha sorprendido en esta impresionante alfombra roja, también algunas compañeras, como Cayetana Guillén Cuervo que ha lucido un vestido en color rosa y rojo satinado con falda evasé.

La presentadora de televisión Lidia Torrent también ha cautivado las cámaras con un palabra de honor cargado de lentejuelas y combinado con un tejido en tela oscuro con el que ha posado de manera brillante.

Demostrando que la sencillez puede ser también una opción para una alfombra roja, Belén Cuesta se ha dejado ver... ideal, escogiendo un traje sastre de corte masculino con escote en 'v' y caída.

Javier Bardem reivindica la escucha frente al odio

Treinta años después de quedarse sin palabras al recoger su Concha de Plata al mejor actor en San Sebastián, Javier Bardem recibió este viernes el Premio Donostia reivindicando "la mirada" y "la escucha" en tiempos en que "es más fácil odiar".



Bardem se lo dedicó especialmente a su pareja, Penélope Cruz, que le acompañó en la gala de inauguración del 72 Festival de San Sebastián (norte), a sus hijos Leo y Luna y a su madre, Pilar Bardem, fallecida en 2021.



El premio, correspondiente a la edición de 2023 y que no pudo recoger debido a la huelga de actores en Hollywood, lo recibió de manos de su "maestro", el profesor de interpretación y director de teatro Juan Carlos Corazza y acompañado en el escenario por sus hermanos Mónica y Carlos Bardem.



"Juan Carlos me enseña todos los días una lección humana, la importancia de respirar, sentir la planta de los pies, mirar y escuchar al otro, algo más importante que nunca, no sólo porque estamos rodeados de móviles y pantallas sino porque es más fácil odiar", señaló desde el escenario del Kursaal.



A él, que le ha acompañado en "casi todos" sus trabajos, dijo deber el haber descubierto la dificultad de hacer el trabajo de una manera "digna", desde "la verdad y la honestidad" y lejos de prejuicios, complejos, odios o rabias que "nos alejan de las personas".



Bardem, que asistió por primera vez al festival en 1993 para presentar 'Huevos de oro', agradeció a sus hermanos haberle cuidado cuando su madre no estaba porque tenía que trabajar y a sus hijos les pidió "que no se traicionen, que sean honestos consigo mismos y no hagan daño a nadie".



Carlos Bardem recordó que en aquella época se lo encontró un día reptando por el pasillo de su casa diciendo que era un gusano e intentando trabajar el aislamiento máximo. "Es un actor que va hacia el personaje, que desaparece, tiene una capacidad de crear al alcance de muy pocos intérpretes", subrayó su hermano.



Actor camaleónico y comprometido, referente internacional, Corazza destacó de él un amor a su oficio "igual de vivo" que cuando llegó con 20 años a sus clases, "lleno de entusiasmo y curiosidad".



"Siempre quiere ir más allá, es inspiración para muchos, un referente internacional", subrayó del seis veces ganador del premio Goya como actor y del Oscar con 'No hay país para viejos'.



La actriz Bárbara Goenaga, presentadora de la gala, recordó que su capacidad de transformación la demostró desde el principio en trabajos como 'Jamón, jamón', 'Huevos de oro' o 'Perdita Durango', antes de que el Reinaldo Arenas de 'Antes que anochezca' le abriera las puertas del mundo.



La gala estuvo aderezada por el humor de Andreu Buenafuente y Berto Romero que no dejaron escapar la oportunidad de poner alguna nota crítica mencionando la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad o el "empeño" del presidente Javier Milei en "silenciar al cine argentino".



Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el de Economía, Carlos Cuerpo y el de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.



También se entregó el premio FIPRESCI de la crítica a 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es