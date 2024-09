A prisión, por asesinato, el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado el ingreso en prisión, por dos presuntos delitos de asesinatos, de Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes del Instituto Armado tras embestirlos en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero y detenido en la madrugada de este jueves. Tras la declaración y el auto del juez ha ingresado en el Centro Penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María.

Según ha indicado el TSJA, el juzgado ha ordenado, a petición de la Fiscalía --a la que se han adherido el resto de acusaciones personadas en la causa-- el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de febrero.

Inicialmente se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal. La causa está declarada secreta.

Cabe recordar que el detenido, que ha declarado en el Juzgado en la mañana de este viernes, ha respondido a las preguntas de su abogado, la Fiscalía y la defensa y ha declarado que fue un accidente, por el que ha pedido perdón.

Karim E.B. ha sido detenido después de que el pasado mes de mayo, un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra', entonces en prisión por estos hechos, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Antecedentes

Karim El Baqqali, el ciudadano marroquí de 32 años, estaba 'fichado' por las Fuerzas de Seguridad desde que en 2010 impactó con una patrullera de la Guardia Civil y fue identificado por varios alijos de hachís relacionados supuestamente con la organización de un narcotraficante conocido con el apodo de Pus-pus.

Según consta en la diligencia policial de la Guardia Civil, consultada por Europa Press, este ciudadano marroquí nacido en 1991 en Fnideq --la antigua Castillejos-- contaba antes de su arresto por la muerte de los dos guardias civiles de Barbate con una requisitoria de detención en vigor, de fecha de 1 de julio de 2021, emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrox (Málaga) por un alijo de hachís.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz destacan de Karim su "perfil delictivo variado, con continuidad en el tiempo, e íntimamente ligado al sector del delito contra la salud pública, mediante el manejo de narcolanchas".

En los archivos policiales figura su nombre con otras identidades y con variaciones en el número de NIE y su lugar de nacimiento, así como que es "familiar de un conocido narcotraficante que responde al apoyo de Puspus, que sería el dueño de la narcolancha pilotada por Karim".

En aquella primera identificación en 2010, Karim El Baqqali fue acusado de un delito de resistencia y desobediencia en Vélez-Málaga al tripular junto a otras tres personas una embarcación sin matricular y ser sorprendidos por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en alta mar, "dándose a la fuga y emprendiendo una persecución durante 30 minutos". En el relato policial de la actuación se refleja que los tripulantes de la narcolancha en la que viajaba Karim llegaron a impactar contra la embarcación de la Guardia Civil. Luego arrojaron al mar los fardos de hachís.

La siguiente actuación policial se registra el 25 de septiembre de 2019, según la información policial consultada por Europa Press, cuando Karim y otra persona más fueron identificados por un aviso de repostaje de combustible de una embarcación y un año antes de embestir a los dos guardias civiles en Barbate, el 12 de junio de 2023, la Guardia Civil identificó a cuatro personas procedentes de Marruecos y La Línea de la Concepción con antecedentes circulando con un vehículo de matrícula marroquí, entre ellos el propio Karim. Uno de los ocupantes era hijo de Puspus.

"Ni perdono ni olvido"

A pesar de que Karim E.B. ha manifestado, según su abogado, que lo ocurrido en el puerto de Barbate fue un accidente, Paqui Gómez, la madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes fallecidos aquella noche, ha afirmado que lo ocurrido "no fue un accidente" y que "ni perdona ni olvida".

"Ni perdono ni olvido, y aunque entre en prisión jamás lo olvidaré. Me han quitado a mi hijo. Es lo más grande que yo tenía y él ha dado su vida por España", ha afirmado Paqui Gómez a las puertas de los juzgados donde ha declarado Karim. "No me voy a callar, y hasta que se haga justicia, no voy a parar", ha sentenciado.

"Estoy contenta, con sentimientos encontrados, con mucha pena, pero también con la alegría de que se va a hacer justicia por mi hijo, que es lo que yo pido, justicia y que paguen lo que hicieron esta persona o los que fueran. Que todos los que intervinieron que pasen a prisión y que no salgan de allí por mí nunca", ha dicho tajante.

En cuanto a la declaración de Karim en la que ha defendido que fue un accidente, la madre del guardia civil ha recordado los vídeos que se grabaron esa noche en los que "se ve cómo la lancha arremete contra la zodiac" de la Guardia Civil. "Eso no es un accidente. Cualquiera que lo vea, las pruebas están ahí", ha aseverado.

