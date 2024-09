Mayte Zaldívar zanja las especulaciones sobre Julián Muñoz: "No se va a morir"

Después de 48 horas en las que la angustia y la preocupación han sido las tónicas generales de la familia de Julián Muñoz en sus visitas al hospital de Marbella en el que permanece ingresado desde el pasado domingo, el exalcalde de Marbella ha experimentado una leve pero significativa mejoría.

Este jueves, tras varios días en los que el ex de Isabel Pantoja no había tenido fuerzas para comer ni para levantarse de la cama, daba un pequeño paseo por su habitación y se dejaba ver disfrutando del aire puro en un balcón acompañado por Mayte Zaldívar y algunos amigos que se acercaron a arroparle en este complicado momento en el que se encendieron las alarmas sobre su estado de salud.

Una mejoría que va en aumento, como esta mañana revelaba esperanzada su hija Elia Muñoz: "Muy poquito a poco va mejorando. Está un poquito más animado. Esperemos que quede mucho camino por recorrer todavía" reconocía a su salida del hospital.

Poco después era Mayte la que abandonaba la clínica tras pasar parte de la mañana con Julián y, confirmando que su marido se encuentra mejor, la veíamos por fin sonriendo visiblemente aliviada. "Bueno, sigue un poquitín mejor, le están haciendo pruebas y bueno no os puedo decir mucho más. Ha dormido regular. Esto es una montaña rusa" ha confesado, revelando que a pesar de esta mejoría por el momento no tiene ganas de comer y no ha comido nada.

De ánimos, como relata, "también una montaña rusa. Ahora le he dejado un poquito mejor y bueno, me voy a trabajar. Luego nos vemos otra vez pero no hay noticias nuevas que dar". Respecto a cómo está sobrellevando ella este trance, reconoce que no son los mejores momentos: "Estoy. Bueno, el cansancio...".

Y más clara que nunca ha lanzado un mensaje ante los rumores sobre la gravedad de Julián, dejando claro que "no se va a morir". "Nadie está diciendo que se vaya a morir. Vino un párroco porque es amigo de la familia y nada más. Como en esta familia hay amigos de todo tipo entre ellos hay párrocos también. Y vino su abogado porque aparte de ser su abogado es amigo, pero no hay que alarmarse. Vinieron amigos porque ayer estaba un poco mejor y dijimos que podría recibir alguna visita y ya está. Hoy veréis a menos gente porque está un poco cansadito y luego anoche estaba muy cansado y se quejaba de que estaba muy cansado, pero no pasa nada" ha zanjado.

